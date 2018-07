"Manchmal sitze ich am Bodensee", erzählt Dario Aemisegger, "und man sieht das andere Ufer nicht." Grund genug für den 41-Jährigen, sich eines dunstigen Tages zu überlegen, wo man an Land käme, würde man von Rorschach aus einfach geradeaus nach Norden paddeln. Man bräuchte einen Kompass, Proviant, Wasser und eine Rettungsweste, dann käme man nach Friedrichshafen. Ganz einfach. So wurde aus einer Schnapsidee ein Projekt und Dario Aemisegger, der vor ein paar Jahren für sich das Stand-Up-Paddeln entdeckt hat holte sich drei weitere Paddler ins Boot.

Gute Vorbereitung auf Paddel-Event

Neben Boris Bischof, Amateur wie Dario Aemisegger, konnte er David Hoppensack gewinnen, der für den Importeur von Fanatic-Boards in der Schweiz arbeitet, sowie den Profi-Paddler Alain Luck. Auch ein Termin war schnell gefunden. Aemisegger, nach eigenen Angaben "Initiant der gescheiterten Revolution gegen die Bünzlis & Spiessbürger in St. Gallen" und Organisator der ersten "Strandfestwochen" vom 1. bis 12. August in Rorschach, konnte sich keine bessere Eröffnung für sein Festival vorstellen. Denn neben jeder Menge Kultur, findet zum ersten Mal am 11. August die "South Beach Classic Stand Up Paddle Experience" statt. Stand-Up-Paddler werden dann ohne Wettbewerbsstress die südlichste Bucht des Bodensees – die Rohrschacher Bucht – umpaddelt.

Bild: Cyrill Schlauri

Ganz ohne Vorbereitung wollten die vier Akteure ihr Abenteuer aber nicht angehen. Immerhin beträgt die Distanz zwischen Rorschach und Friedrichshafen 21 Kilometer.

Üben zwischen Rohrspitz und Wasserburg

"Ich bin schon vom Rohrspitz nach Wasserburg gepaddelt", sagt Dario Aemisegger und bereitete sich zusammen mit Boris Bischof intensiv vor. Denn die Muskulatur musste erst einmal aufgebaut werden. Vom Frühjahr an drehten die beiden ihre Runden, zuerst wöchentlich, zuletzt jeden Tag. "Der Langsamste bin wahrscheinlich ich", befürchtete Aemisegger trotz seines hohen Trainingsaufwands. Kein Wunder, denn Alain Luck paddelt diese Strecke täglich zum Aufwärmen und ist der Schnellste der Schweiz.

Bild: fotorausch.ch / Cyrill Schlauri / Bengelsdorf

7.25 Uhr: Auf die Bretter, fertig, los!

Am Dienstag, 24. Juli, um 7.25 Uhr war es soweit: Auf den neuesten und besten Brettern, die David Hoppensack zur Verfügung stellte, legten die vier Paddler im Hafenbecken von Rorschach los. "Es sah zunächst so aus, als ob der See ganz ruhig wäre", erzählt Boris Bischof. Doch in der Mitte des Sees hatten sie mit hohen Wellen zu kämpfen, die der Nordostwind von Bregenz herschob. So mussten die vier Männer, anders als üblich, immer auf derselben Seite paddeln, um nicht abgetrieben zu werden. "Das machte das Ganze sehr anspruchsvoll und einseitig", berichtet er. Doch mit den beiden begleitenden Segelbooten – sie waren lang genug, um die 4,20 Meter langen Hardboards, aus denen man nicht einfach mal die Luft rauslassen kann, zurückzutransportieren – fühlten sich auch die Amateure zu jeder Zeit sicher.

David Hoppensack, Dario Aemisegger, Alain Luck und Boris Bischof (v.l.) freuen sich über ihre gelungene Erstüberquerung des Bodensees. Bild: Anette Bengelsdorf | Bild: fotorausch.ch / Cyrill Schlauri / Bengelsdorf

Von begleitenden Segelbooten aus verpflegt

"Wir haben die Verpflegung und die Getränke unterwegs ausgegeben", berichtet Sandra Bischof und ihre Begleiterin Brigitte. So reichte Kraft und Ausdauer für den Ritt über den See. Kurz nach 11 Uhr, nach 3:45 Stunden, liefen die vier Paddler mit ihren beiden Begleitbooten in den Bundesbahnhafen ein. Nachdem sie die Bugwelle der "Austria" abgeritten hatten, zeigte Boris Bischof einen Kopfstand auf seinem Tourenbrett, Alain Luck paddelte einbeinig auf seinem Profi-Race-Board.

Ob man nächstes Jahr von Friedrichshafen nach Rorschach paddeln sollte? "Bei uns würde bei der Ankunft die Stadtmusik aufspielen", sagt Brigitte.

