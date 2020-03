Friedrichshafen vor 1 Stunde

Vier Männer rauben 40-Jährigen nach Gaststättenbesuch aus

Zu einem Raub in der Montfortstraße in Friedrichshafen werden Zeugen gesucht. In der Nacht zum Sonntag wurde dort ein 40-Jähriger nach Polizeiangaben von vier Männern angegriffen, die er zuvor in einer Gaststätte in der Paulinenstraße kennengelernt hatte.