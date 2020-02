von Mona Lippisch

Sturm „Sabine“ hatte am Montag Auswirkungen auf die Anwesenheitszahlen der Schüler in den Friedrichshafener Gymnasien. Laut Kultusministerium durften Eltern entscheiden, „ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“. Wir haben bei den Schulen nachgefragt, die wir am Nachmittag noch erreichen konnten.

Karl-Maybach-Gymnasium (KMG)

Claudia Keller, Lehrerin am KMG, berichtet von etwa 250 Schülern, die nicht zur Schule gekommen sind. „Wir mussten den Anrufbeantworter im Sekretariat zwischenzeitlich sogar komplett ausschalten, weil der Speicher voll war“, erzählt Keller. Zahlreiche Anrufe und E-Mails von Eltern, die ihre Kinder in der Schule abmelden wollten, seien am Vormittag im Sekretariat eingetrudelt und hätten dazu geführt, dass die Sekretärinnen zeitweise überfordert waren. „Viele Eltern haben ihre Kinder nicht zur Schule geschickt, weil sie den Schulweg als zu gefährlich eingeschätzt haben“, schildert Keller.

Aus ihrer Sicht sei diese Einstellung „vollkommen in Ordnung“. Auch seitens des GZG seien Maßnahmen getroffen worden. So durften die Schüler in den Pausen nicht auf den Hof. „Und der Sportunterricht wurde in die Klassenzimmer verlegt. Denn unsere Schüler hätten sonst zur Festhalle und zur Bodensee-Sporthalle laufen müssen. Das Risiko wollten wir nicht eingehen.“ Ansonsten fand der Unterricht wie geplant statt – auch wenn einige Lehrer und Schüler wegen des Sturms etwas verspätet in der Schule angekommen seien.

Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG)

Rund 200 Schüler des GZG sind am Montag nicht zum Unterricht gekommen. „Da sind auch diejenigen einberechnet, die tatsächlich krank waren. Das werden etwa 30 gewesen sein“, sagt Annette Fuchs, stellvertretende Schulleiterin. Der Sportunterricht am Gymnasium sei von der VfB-Arena in die Bodensee-Sporthalle verlegt worden, „damit die Schüler nicht durch den Riedlepark laufen müssen“. Darüber hinaus habe das Gymnasium eine Mitteilung herausgegeben, in der die Schüler dazu aufgerufen werden, den Riedlepark auch am Dienstag zu meiden und durch die Siedlung zur Sporthalle zu laufen.