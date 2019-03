Jeder sechste Häfler ist Ausländer, rund 10 000 Mitbürger haben keinen deutschen Pass. Menschen aus mehr als 50 Nationen leben hier. So erklärt sich auch die hohe Anzahl von 33 Migranten- und interkulturellen Vereinen, die es nach Angaben der Stadt in Friedrichshafen gibt.

Keine Vereinsräume verfügbar

Die meisten von ihnen haben allerdings ein drängendes Problem, nämlich keine Vereinsräume. Nachdem einige Vereine, die seit Jahren im Gebäude Flughafen 10 untergebracht waren, 2008 ausziehen und so dem geplanten Gewerbegebiet weichen mussten, standen die meisten auf der Straße, weil die Stadt keinen Ersatz bieten konnte. Zwei Jahre später gab es zumindest für fünf Vereine, die von der Stadt gefördert werden, und den Arbeitskreis "Internationales Stadtfest" übergangsweise im früheren Arbeitsamt an der Eckenerstraße eine neue Bleibe.

Aus Lösung im Fallenbrunnen wurde nichts

2012 beschloss der Gemeinderat, das Dachgeschoss im Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen zu sanieren und dort für die internationalen Vereine ein Zentrum zu etablieren. Daraus wurde aber nichts. "Manchmal ist es gut, verlockende Ideen liegen zu lassen", erklärte Hannes Bauer von der CDU-Fraktion zuletzt im Gemeinderat. "Gott sei Dank" sei der Beschluss von 2012 nicht umgesetzt worden. Er bezog sich auf eine 2018 vorgenommene Umfrage unter den 33 Vereinen, von denen heute nur vier die Idee eines Vereinszentrums positiv sehen.

"Deutliche Frustration" bei Vereinsmitgliedern

Doch besagte Umfrage kam nicht von ungefähr. Im Mai 2018 hatte sich der Vorstand des Rats der Nationen und Kulturen an die Rathausspitze gewandt, stand in der Ratsvorlage. Viele von der Stadt geförderten Vereine hätten nach wie vor keine Räume, was in einer "deutlichen Frustration" unter den Mitgliedern zum Ausdruck komme. Im Juni 2018 erklärte Bürgermeister Andreas Köster bei der Sitzung des Rats der Nationen laut Protokoll, dass der Kostenrahmen für die Sanierung des Caserne-Dachgeschosses um ein Vielfaches überschritten wurde.

Weiterhin keine Mittel für einstiges Projekt

Fazit: Auf absehbare Zeit werden "keine Mittel für das damals geplante Projekt zur Verfügung stehen". Ohnehin verfolge die Stadt eher die Strategie der Dezentralisierung, ob nun bei der Unterbringung von Geflüchteten, Obdachlosen oder eben bei den Räumen für Migrantenvereine.

Gemeinderat hebt Beschluss von 2012 auf

So beschloss der Gemeinderat, seinen Beschluss von 2012 aufzuheben, der von der Verwaltung nie ernsthaft verfolgt wurde. Das alte Arbeitsamt soll ein "Haus der Kulturen" bleiben, in dem nun auch (neue) Vereine Räume nutzen können, die nicht von der Stadt gefördert werden. Diese müssen die Monatsmiete von 12 Euro pro Quadratmeter aber selber zahlen. Viele andere Vereine bleiben weiter ohne Bleibe.