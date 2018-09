Der Samstag, 22. September, hat es in sich: Zehn Bands aus der Region bespielen vier Bühnen im Kulturhaus Caserne. Dazu sorgen im Theater Atrium drei Durchgänge Rudelsingen dafür, dass jeder mal drankommt. In der Werkstatt entdeckt Poetry-Slam-Weltmeister Wehwalt Koslovsky die Unterwelt und die Ausstellung "Symbiosen" von Andy Möbius und Ralf Koch begegnet sich selbst als Lichtinstallation im Innenhof. Das alles gibt es für ein Ticket, das FAB-Festival-Ticket.

"Bestimmt kein Mainstream": Nino aus Wien

Der "Nino aus Wien" gilt der Wiener Wochenzeitung "Falter" als "Bob Dylan vom Praterstern". | Bild: Veranstalter

"Das Besondere an diesem Festival ist, dass so viele Akteure mitmachen: Zeppelin-Universität, freie Künstler, Kulturhaus Caserne und Kulturverein", sagt Claus-Michael Haydt, Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH. Er freut sich besonders auf den "Nino aus Wien", der mit Melancholie, Lederjacke und Wiener Schmäh die FM-4-Charts stürmte. Am Freitag, 21. September, präsentiert der Liedermacher sein neues Album "Der Nino aus Wien". "Das ist nachdenkliche, tiefsinnige Musik und bestimmt kein Mainstream", sagt Haydt. Gleichzeitig jazzt im Amicus das Trio Fabro durch die Verschmelzung spanischer und südamerikanischer Musikstile.

Literatur im und aus dem Keller

Am Freitag, 21. September, organisiert auch der Spiritus-Kreis der Zeppelin-Universität die Lesung "Texte im Untergrund". "Im Zuge des Umbaus und Neubaus gibt es eine Reihe von Orten zu bespielen, die man nicht kannte, wie zum Beispiel die Kellerräume", sagt Joachim Landkammer von der Zeppelin-Universität. "In der Literatur gibt es den Keller als Ort des Geheimnisses, Verstecks und Rückzugs, er kann auch etwas Mystisches haben." In diesem Sinne lesen Friederike Lutz, Maren Lehmann und Landkammer Texte von Dostojewski, Hilbig, Reemtsma und anderen, musikalisch begleitet von Studierenden.

340 Lebensjahre: Rocking 60s aus Ailingen

Während dann die "Rocking 60s" aus Ailingen zu fünft mehr als 340 Lebensjahre voller Rock'n'Roll-Begeisterung auf die Bühne im Atrium bringen, liefern sich im Casino Dichter zur Moderation von Marvin Suckut einen Poetry-Slam.

Poetry Slam vom Weltmeister

Für den Lyriker Wehwalt Koslovski ist der Keller eine Art physisches Unterbewusstsein, in das der Mensch all jene Dinge auslagert, die im Alltag keine praktische Verwendung finden: Klamotten, Krimskrams, Bücher, alte Liebesbriefe oder Leichen etwa. Koslovsky gehört zu den Gründern der deutschen Poetry-Slam-Bewegung und wurde 2000 Weltmeister in dieser Disziplin. "Mit dem Titel 'Wehwalt in der Unterwelt' knüpft er an das Thema vom Freitag an, er bezieht sich dabei eher auf tote Dichter", sagt Bernd Eibinger, stellvertretender Leiter vom Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen.

Filmfrühstück mit britischer Komödie

Der Film "Swimming with Men" setzt Wasserballet gegen Midlife-Crisis. | Bild: Veranstalter

Am Sonntag, 23. September, treffen sich Filmfreunde zum Filmfrühstück im Restaurant Amicus. Im Anschluss läuft "Swimming with Men", in dem sich Buchhalter Eric vor der Midlife-Crisis ins Schwimmbad rettet. "Das ist eine britische Komödie, es geht um ein Wasserballett von Männern", sagt Annika Bollinger, Referentin für Kulturmanagement des Kulturvereins Caserne. Das Kino Studio 17 zeigt ihn während des Festivals auch Donnerstag, Samstag und Sonntag abends.

Zum Abschluss Folk aus Oregon

Aus Oregon kommt das Folk-Duo Fox and Bones. | Bild: Veranstalter

Mit Rockmusik von "Trance Rapid" und amerikanischem Folk aus Oregon von "Fox and Bones" schließt das Festival.

Tickets Tickets für „Der Nino aus Wien“ am 20. September um 20.30 Uhr im Casino im Vorverkauf für 15, ermäßigt 10 Euro, über Reservix erhältlich oder für 18, ermäßigt 13 Euro an der Abendkasse.

Das FAB-Festival-Ticket für 9, ermäßigt 6 Euro gilt für alle Veranstaltungen am Samstag mit Ausnahme des Kino-17-Films. Erhältlich an der Abendkasse oder unter www.kulturhaus-caserne.de

Der Film „Swimming with Men“ kostet 6, ermäßigt 5 Euro, für das Filmfrühstück im Amicus/Kino Studio 17 ab 10 Uhr am Sonntag wird um Reservierung gebeten, Telefon 01 71/2 97 27 42.

Für die Lesung „Texte im Untergrund“ ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an spiritus@zu.de.

Für die anderen Konzerte und Veranstaltungen gibt es Tickets an der Abendkasse oder der Eintritt ist frei. Informationen im Internet:

http://www.kulturhaus-caserne.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein