War das Besetzungsverfahren für den freien Bürgermeister-Posten im Häfler Rathaus rechtlich gesehen in Ordnung? Eine Antwort auf diese Frage liefert das Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen nicht. Denn die Auswahl der Bewerber hat das Gericht nicht überprüft. So weit kamen die Richter sozusagen nicht, weil der Antragsteller nicht befugt sei, eine solche Überprüfung zu beantragen. So begründet die 6. Kammer des VG den Beschluss, den Eilantrag des Mitbewerbers abzulehnen, der die Einsetzung des am 1. Oktober neu gewählten Bürgermeisters Dieter Stauber einstweilen verhindern wollte.

Antragsteller hatte seine Bewerbung am Morgen der Wahl zurückgezogen

Das Gericht argumentiert, der Antragsteller habe seine Bewerbung vor der Wahl zurückgezogen. Deshalb habe er bei einer Prüfung der Rechtmäßigkeit "keinen Anspruch auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl". Ergo hätte nur einer der sechs Kandidaten, die auf dem Stimmzettel standen, eine inhaltliche Überprüfung des Verfahrens verlangen können. Der Kandidat hatte seinen Eilantrag laut Gericht damit begründet, es habe keine Bestenauslese unter den Bewerbern stattgefunden. Vielmehr sei der gesetzte Favorit fruhzeitig in Stellung gebracht worden, obwohl er dem in der Ausschreibung formulierten Anforderungsprofil vor allem in Sachen Fuhrungserfahrung nicht entspreche. Mit dem gleichen Argument hatte der Antragsteller seine Bewerbung am Morgen der Wahl laut Gerichtsbeschluss mit Verweis auf Ämterpatronage zurückgezogen.

Das VG bestätigt in der Begründung allerdings auch bei Wahlbeamten das Prinzip der Bestenauslese. Es führt aus, dass grundsätzlich jeder Bewerber auch bei der Bürgermeisterwahl "das Recht auf gleichen Zugang zu offentlichen Amtern nach Eignung, Befahigung und fachlicher Leistung" habe, auch wenn das für Wahlbeamte eingeschränkt gelte. Die baden-württembergische Gemeindeordnung bestimmt, dass Städte, die mehrere Beigeordnetenstellen zu vergeben haben, den Parteien im Gemeinderat ein Vorschlagsrecht nach dem Verhältnis ihrer Sitze im Rat einräumen.

Gegen den VG-Beschluss kann der Antragsteller binnen zwei Wochen nach der Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof des Landes einlegen. Die Stadt will diese Einspruchsfrist abwarten.

