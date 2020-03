Friedrichshafen vor 2 Stunden

Vertreter von Stadt und Polizei bekunden beim Freitagsgebet Solidarität mit Muslimen

Nicht erst durch den Anschlag in Hanau fühlen sich Muslime auch in Friedrichshafen bedroht. Vertreter von Stadt und Polizei besuchten daher das Freitagsgebet in der Mehmet-Akif-Moschee, um ihre Solidarität mit den Muslimen zu bekunden. In Friedrichshafen gibt es drei Moscheengemeinden mit mehr als 2000 Mitgliedern.