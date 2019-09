Friedrichshafen vor 5 Stunden

Verkehrschaos: Eltern haben Angst um ihre Kinder auf dem Schulweg

Die Eltern in Unterraderach sind sauer: Der Verkehr im Ort ist derart dicht, dass sie ihre Grundschüler morgens nicht allein zur Bushaltestelle laufen lassen können. Der Gehweg an der Haltestelle ist schmal; Laster und Autos rauschen direkt vor der Nase der Kinder vorbei. Abhilfe muss her, fordern die Eltern von der Stadtverwaltung Friedrichshafen. Denn sie fürchten, dass es auch nach der Eröffnung der B 31-neu deutlich mehr Durchgangsverkehr in Unterraderach geben wird.