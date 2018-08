Wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung hat sich gestern ein 35-jähriger Mann vor Richter Max Märkle am Amtsgericht Tettnang verantworten müssen. Die Aussagen der Opfer und Zeugen waren so widersprüchlich, dass Märkle die beiden Verfahren mit Zustimmung der Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Rebecca Jenike, und des 35-Jährigen ohne Auflagen einstellte.

Tatort 1: eine Gaststätte

Laut Anklage soll der 35-Jährige in einer Gaststätte in Friedrichshafen im August 2017 spätabends einen Streit provoziert haben, indem er eine Bedienung beleidigt und den Chef des Lokals, als dieser ihn hinauskomplimentieren wollte, mit einem Messer von einem Tisch bedroht haben soll. Der 35-Jährige bestritt die Beleidigung. Richtig sei, dass er vom Chef angegriffen worden sei. Der 35-Jährige sagte aus, dass er die Bedienung einige Wochen zuvor kennengelernt habe. Er habe mehr von ihr gewollt, sie habe ihn abgewiesen. Das habe zu Spannungen geführt. In der Gaststätte habe sie sich deshalb geweigert, ihn zu bedienen, woraufhin er sie als "Schlampe" beschimpft haben soll. Sie wandte sich an ihren Chef und eine Rangelei entstand. Wie die Frau aussagte, soll ihr Chef später versucht haben, sie auf eine einheitliche Aussage festzulegen. Der Wirt widersprach dieser Behauptung.

Polizeibeamter: Scherben bis auf die Straße

Ein Polizeibeamter, der damals vor Ort war, berichtete, dass er ein Lokal vorgefunden habe, in dem überall Scherben von Gläsern und Vasen bis auf die Straße lagen. Er habe mit einer Kollegin den Angeklagten ein Stück entfernt auf der Straße gestellt. Dieser sei friedlich gewesen. Man habe ihm einen Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später soll der 35-Jährige mit zwei Begleitern an dem Lokal vorbei Richtung Bahnhof gelaufen sein. Daraufhin hätten ihn mehr als 20 Leute verfolgt, die auf der Seite des Wirts standen. Die Polizei habe am Bahnhof mit mehreren Einsatzfahrzeugen eine Eskalation verhindern müssen.

Tatort 2: ein Hausflur

In einer zweiten Anklage, die in dem Prozess gestern verhandelt wurde, ging es um einen nächtlichen Vorfall Anfang September 2017 in der Karlstraße. Da sei der 35-Jährige mit einer Gruppe unterwegs gewesen, die zuvor in einem Lokal getrunken hatte. In der Gruppe sei es zum Streit gekommen, der Angeklagte soll einem 30-jährigen Freund ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser Nasenbluten bekam. Bei der Gruppe sei auch eine 23-jährige betrunkene Frau gewesen. Sie sagte bei Gericht aus, sie habe sich in einem Hausflur auf eine Treppe gesetzt.

Frau mit Knie gegen Kopf getreten?

Ihr Ex-Freund als Zeuge meinte, der 35-jährige Angeklagte habe der 23-Jährigen mit dem Knie gegen den Kopf getreten. Die Frau sei bewusstlos geworden und habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Angeklagte bestritt diese Taten. Richter Max Märkle bilanzierte: "Es gibt erhebliche Schwierigkeiten festzustellen, was dort passiert ist." Daher stellte er die beiden Verfahren gegen den 35-Jährigen ohne Auflagen ein.

