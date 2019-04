Sehen, Staunen, Schmecken, Bummeln und Einkaufen mit allen Sinnen: Das bietet in Friedrichshafen das Straßenzauberer-Festival mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. April von 13 bis 18 Uhr.

Neben sieben Zauberern auf zwei Bühnen machen viele Programmpunkte für Kinder und Familien den Sonntag zum bunten Erlebnis- und Einkaufsnachmittag für die ganze Familie. So zeigt beispielsweise das Karateteam Bodensee e.V. Vorführungen, am Stand des Rock ’n’ Roll Clubs Friedrichshafen wird getanzt und Kinder können mit dem Bungee-Trampolin hohe Luftsprünge genießen.

Magisches Programm

Auf den Plätzen der Innenstadt ist für reichlich kulinarische Abwechslung gesorgt. So gibt es Spezialitäten aus dem Lehmbackofen, ungarische Lángos, Burger, Leckeres vom Grill, Fischspezialitäten, Crêpes, Schwäbische Spezialitäten, Kartoffelgerichte und vieles mehr.

Besonders lohnend ist beim verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Straßenzauberer-Festivals der Bummel durch die Geschäfte. Neben Aktionen in und vor den Läden, wie Modenschau, Basteln für Kinder, Produktpräsentationen oder Sonderangebote, gibt es auch manch neues Geschäft zu entdecken. In den letzten Wochen wurden in der Innenstadt mehrere Neueröffnungen gefeiert. Auch auf den Plätzen der Innenstadt präsentieren sich Firmen. Bei so vielen schönen Dingen aus Nah und Fern oder mediterranen Spezialitäten lässt sich das eine oder andere Mitbringsel für sich oder andere finden.

Bodensee Center ist dabei

In der Einkaufsmall im Bodensee Center haben ebenfalls die Geschäfte geöffnet und laden zum Shoppen und Verweilen ein. Zauberkünstler Robert Ganahl verzaubert dort mit seinen Shows um 14, 15, 16 und 17 Uhr Jung und Alt.

Zeitreise durch Geschichte

Bereits um 11 Uhr lädt die Tourist-Information auf eine Zeitreise durch die Häfler Stadtgeschichte ein. An der Stadtführung, die zirka 90 Minuten dauert, kann ohne Voranmeldung teilgenommen werden. Die Kosten betragen fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Mehr Informationen und das komplette Programm gibt es im Internet unter: www.stadtmarketing-fn.de

Stadtverkehr

Extra zur Veranstaltung fahren die Silberpfeile des Friedrichshafener Stadtverkehrs Zusatzfahrten: Neben den Linien 4, 6, 9 und 11 fahren von 13 Uhr bis 19 Uhr auch die Linien 1 (Ringverkehr), 5 (Messe), 13 (Ettenkirch) und 16 (Ailingen/Klinikum) im Stundentakt. Informationen und Fahrplanauskünfte zum Stadtverkehr gibt es im Internet unter:

www.stadtverkehr-fn.de