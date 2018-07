von Eva Maria Vaassen

Eine Rolle spielten Alkohol und Drogen. Jetzt hat das Jugendschöffengericht Konstanz eine Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monate verhängt. Die Entscheidung über eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung wurde unter strengen Auflagen für maximal vier Monate aufgeschoben. Innerhalb dieser Frist muss der 20-Jährige eine stationäre Drogentherapie antreten.

Leben auf der Straße schafft Probleme

Nach erfolgreichem Schulabschluss schob der deutlich jünger wirkende junge Mann die Entscheidung über seine Zukunft zugunsten von Alkohol- oder Drogenrausch auf. Wenn es deshalb zu Hause wieder mal zu ungemütlich wurde, zog er zusammen mit seinem 21-jährigen Kumpel los. Einmal sogar bis nach Hamburg auf die Reeperbahn, wo die Eltern ihn fanden und wieder nach Hause brachten. Eine Weile ging es gut. Dann fing alles von vorne an. Das Leben auf der Straße musste finanziert werden. Im Mai 2016 beging der 20-Jährige mit einem Mittäter zwei Einbruchdiebstähle in Bermatingen. Die Beute betrug rund 100 Euro. Danach trieb er sich seinem besten Freund in Friedrichshafen und Umgebung herum.

Befreundeten Landwirt bestohlen

Als die beiden im Herbst 2016 das Leben auf der Straße satt hatten, fuhren sie zu einem Bekannten in den Schwarzwald, der dort einen Bauernhof bewirtschaftet. Schon einige Male zuvor hatte dieser sie aufgenommen und ihnen gegen Mithilfe auf dem Hof Unterkunft und Mahlzeiten spendiert. Das ging auch nur einige Wochen gut. "Dann ist es mir zu viel geworden mit der ganzen Arbeit", erklärte der 20-Jährige. Dem Kumpel hatte es wohl auch gereicht. Weil sie kein Geld hatten, um wieder Alkohol und Drogen zu kaufen, stahl der 20-Jährige dem Landwirt 360 Euro aus dessen Geldbeutel. Und das Handy nahm er auch gleich noch mit. Beides konnte der Mann ihnen aber nach kurzer Flucht wieder abnehmen.

Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut

Im September vorigen Jahres eignete sich das Duo nachts einen Fiat Panda im Wert von 4900 Euro an. Der Wagen war auf einem Firmengelände abgestellt. Mit dem fuhr der 20-Jährige ohne Führerschein von Friedrichshafen über Fischbach und Markdorf nach Manzell. Zuvor hatte er in einem Kreisverkehr einen anderen Wagen gestreift und war nach kurzem Disput mit quietschenden Reifen davongefahren. Ein paar Wochen später entwendete er die EC-Karte seiner Mutter, mit der er 860 Euro abhob.

Beamte vor Polizeirevier angepöbelt

Einige Tage später randalierten die Freunde im Rausch nachts vor dem Friedrichshafener Polizeirevier und beleidigten die Beamten. Schwer betrunken sei er auch gewesen, als er in Kressbronn eine öffentliche Toilettenanlage so demolierte, dass 1000 Euro Schaden entstand, berichtete der 20-Jährige leise. Nach vier Monaten Untersuchungshaft konnte ihn seine Mutter nach der Verhandlung vorerst wieder mit nach Hause nehmen. Ins Gefängnis war er gekommen, nachdem er im März in Meckenbeuren mit einem gestohlenen VW Caddy erwischt wurde. Sein Kumpel wird sich demnächst vor dem Jugendschöffengericht Tettnang verantworten müssen.

