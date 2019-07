Klasse 4b ist mit Begeisterung dabei: 22 Schüler der Grundschule Fischbach-Schnetzenhausen packen den Hasenklee, den die Erstklässler am Samstag vom Seehas höchstpersönlich überreicht bekommen werden. Seit der ersten Stunde arbeiten sie schon. Sie stellen sich in einer Reihe auf, nehmen jeder eine Tasche und packen sie systematisch voll. Zum Schluss legen sie die Plüsch-Seehasen hinein. „Sind die Ohren so richtig? Der soll ja keine Knickohren haben“, fragt einer. „Alles in Ordnung“, beruhigt Klassenlehrerin Renate Storz.

Plüschhasen nur für die Erstklässler

Eine Klassenkameradin erzählt: „Ich weiß noch, was bei mir drin war: Der Hase, ein Malbuch mit Stiften, Apfelschorle, ein Apfel, Popcorn und Süßigkeiten.“ Ihre Freundin ergänzt: „Und Gutscheine!“ Den Plüschhasen hat sie noch zu Hause. 800 Taschen packen die Schüler an diesem Morgen für die Erstklässler. Dazu kommen Taschen für die Teilnehmer bei Fischerstechen und Drachenbootrennen. „Da kommen aber nicht alle Sachen rein“, sagt ein Junge.

Taschen werden genau abgezählt

Rektorin Christine Waggershauser hat seit sechs Uhr morgens alles vorbereitet. „Wir machen das zum dritten Mal hier in Fischbach. In diesem Jahr geht es ziemlich flockig voran“, sagt sie – und das, obwohl die Festhalle wegen Umbauten auf dem Gelände nicht zur Verfügung steht. Waggershauser ist im Seehasenpräsidium unter anderem für den Hasenklee verantwortlich. Sie hat bei der Bestellung des Inhalts darauf geachtet, dass neben Süßem auch Herzhaftes darin landet. Am Samstag wird sie auf dem Rathausplatz die Taschen für jede einzelne Klasse abzählen.

Erinnerungen an den Hasenklee

Gegen 11 Uhr sind die Kinder fast fertig. Im Nebenzimmer stehen hunderte fertig gepackte Hasenklee-Taschen, immer zu fünft gebündelt. Dabei hilft Jannis Keller den Kindern. Er macht sein Freiwilliges Soziales Jahr an der Grundschule. „Ich war auch hier auf der Schule und ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Hasenklee. Der Hase war damals auch schon dabei“, sagt er.

Christine Waggershauser ruft den Schülern zu: „Jetzt noch 15 Taschen ohne Stifte und Malbücher packen.“ Die bekommen Jugendliche, die während des Seehasenfests im Krankenhaus liegen müssen.