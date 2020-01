von Kerstin Oettle

Was machen Eltern mit ihren kleinen Kindern, wenn sie gerne zu einem Konzert oder ins Kino gehen wollen? Diese Frage kennt Mutter Dilek Ellerbrock nur zu gut. „Mein Mann ist beruflich viel und lange unterwegs, da brauche ich regelmäßig jemanden für meine zwei Kinder“, erzählt die Markdorferin. Sie selbst kommt aus Nürnberg, ihr Mann aus Bielefeld. „Wir haben hier also keinerlei Familienanschluss und sind auf Babysitter angewiesen“, sagt die 46-Jährige.

Ellerbrock suchte über Facebook und fragte Freunde

Für ihre Kleinen suchte Ellerbrock über Facebook und über Freunde nach geeigneten Jugendlichen, die auf die Kinder aufpassen, wenn sie beim Arzt ist oder ins Theater möchte. „Ich habe einen Pool von sechs Babysitterinnen mit unterschiedlicher Verlässlichkeit. Manchmal kann auch niemand der Mädchen, dann wird es wirklich eng hier“, schildert die Mutter.

Jugendliche werden in Vermittlungskartei aufgenommen

Die Babysittervermittlung in Kluftern hat sich dieser Aufgabe angenommen. Unter der Leitung von Elfi Hezel, die selbst als sogenannte „Leihoma“ in Friedrichshafen unterwegs ist, werden Mädchen und Jungen ab 14 Jahren an Familien vermittelt, die einen Babysitter suchen.

Elfi Hezel vermittelt Babysitter in Kluftern und ist stets interessiert an neuen ausgebildeten Jugendlichen, die Lust und Spaß an der Arbeit mit Kindern haben. | Bild: Kerstin Oettle

„Derzeit können wir zehn Jugendliche vermitteln. Um in unsere Liste aufgenommen zu werden, müssen die Kandidaten einen Babysitterkurs an der Volkshochschule abgeschlossen haben, der vom Kinderschutzbund anerkannt ist“, erklärt die 72-jährige. In die Kartei werden nur Jugendliche aus Kluftern aufgenommen. Auch Familien, die sich an die Vermittlung wenden, müssen in Kluftern wohnen. „So gewährleisten wir kurze Wege für alle und ersparen oder erleichtern den Eltern nach der Rückkehr von den verschiedenen Unternehmungen das Heimbringen der Babysitter“, erklärt Hezel.

Über die Babysittervermittlung Ansprechpartner für die Babysittervermittlung Kluftern ist Elfi Hezel, Telefon 0 75 44/24 29. Voraussetzung für die Aufnahme in die Kartei ist ein abgeschlossener Babysitterkurs an der Volkshochschule. Der nächste Kurs in Markdorf findet am Samstag, 25. April, und Sonntag, 26. April, statt. In diesem Lehrgang lernen Jugendliche nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern erlangen unter anderem Grundkenntnisse über die Pflege sowie Ernährung von Babys und Kleinkindern Außerdem erfahren sie, was bei Krankheiten wichtig ist und bekommen einen Überblick, welche Spiele für verschiedene Altersgruppen geeignet sind. Weitere Angebote Der Kinderschutzbund bietet auch eine Babysittervermittlung an. Ansprechpartner gibt es im Internet unter www.kinderschutzbund-friedrichshafen.de.

Das Mehrgenerationenhaus bietet den „Wahlgroßeltern-Service“ an. Informationen gibt es bei Renate Hold, Telefon: 0 75 44/91 29 65 oder Helga und Jürgen Wagner, Telefon: 0 75 44/32 44.

Vom Familientreff gibt es das Angebot der sogenannten „Leihomas“. Informationen unter leih-omas-opas@familientreffinsel.de.

Katharina Merkle kümmert sich gerne um die ganz Kleinen

Vor dreieinhalb Jahren absolvierte Katharina Merkle den Babysitterkurs an der Volkshochschule. Seitdem hat sie auf zahlreiche Kinder zwischen ein und elf Jahren aufgepasst. Am liebsten kümmert sich die Schülerin um die ganz Kleinen, denn „mit ihnen kann ich aktiv spielen und rumtoben, während die Großen sich eher selber beschäftigen und ich eigentlich nur Aufsichtsperson bin“, erzählt die 17-Jährige.

Die 17-jährige Katharina Merkle betreut schon seit vielen Jahren kleine Kinder und mag nicht nur das Spielen mit den Kleinen. Sie schätzt auch das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wird. | Bild: Kerstin Oettle

Sie hat sich schon vor dem Kurs um die Kleinsten in der Nachbarschaft gekümmert und ist außerdem Übungsleiterin beim Kinderturnen der Vier- bis Sechsjährigen in Kluftern. Auf die Frage, was ihr Trick ist, wenn die Kleinen doch mal weinen, lacht die junge Babysitterin und verrät: „Ablenkung mit dem Lieblingsspielzeug hat bis jetzt immer funktioniert.“

Die Gymnasiastin Sandra Büchele liebt die Arbeit mit Kindern und möchte später vielleicht ein Jahr als Au-Pair machen. Vom Kurs in der Volkshochschule hätte sich die 18-Jährige mehr praktische Tipps gewünscht. | Bild: Kerstin Oettle

Anderen Kindern wurde von den Eltern eine Belohnung versprochen, wenn sie artig sind, weiß die 18-jährige Sandra Büchele. Sie ist seit drei Jahren als Babysitterin in Kluftern tätig. „Süßigkeiten ziehen immer, aber damit sollte man sehr sparsam sein, denn die Kleinen versuchen es mit allen Mitteln, um mehr davon zu bekommen“, erzählt die Gymnasiastin.

Klare Anweisungen bei der Übergabe helfen

Mutter Dilek Ellerbrock hat gute Erfahrungen damit gemacht, bei der Übergabe des Kindes an den Babysitter klare Ansagen an beide Partien zu richten. Das helfe den Jugendlichen, wenn es doch mal Diskussionen mit den Kindern geben sollte und nimmt ihnen die Unsicherheit in der Süßigkeiten- und Fernsehfrage, sagt sie.

Für solche Absprachen wäre Sandra Büchele dankbar gewesen. Vor einiger Zeit wurde der jungen Babysitterin ein drei Monate altes Kind anvertraut. „Nach zehn Minuten waren die Eltern weg und ich war für Stunden mit dem weinenden Baby alleine.“ In dieser Situation habe Büchele die Mutter angerufen und um Rat gefragt. Seitdem lässt sie sich nicht mehr „so einfach ins kalte Wasser werfen“ und ist um eine Erfahrung reicher.

„Die Chemie zwischen allen Beteiligten sollte stimmen“

Ellerbrock sagt: „Die Chemie zwischen allen Beteiligten sollte stimmen. Deswegen gibt es bei jedem neuen Babysitter ein Treffen zum Kennenlernen.“ So kann sie später beruhigt ins Kino oder zu einem wichtigen Termin gehen.

Ihre achtjährige Tochter Klara erzählt, dass sie es liebt, mit den Babysittern zu spielen und „manchmal bauen wir auch eine Höhle“. Bruder Samuel ist es wichtig, dass Spielzeugautos bewegt werden und Bälle zum Einsatz kommen. „Manchmal legen die Mädels sogar die Wäsche zusammen, wenn die Kinder schlafen“, sagt Ellerbrock, die froh über jede Unterstützung ist.