Emma ist acht Jahre alt und besuchte bis zu den Sommerferien die Klasse 2a an der Albert-Merglen-Schule. In ihrer letzten Schulwoche war sie mit besonders viel Gepäck auf dem Heimweg, wie üblich vor den Ferien. Kein Problem für die Schülerin – wenn alles so funktioniert hätte wie geplant. An der Bushaltestelle Montafonstraße setzte sie sich kurz vor 11.30 Uhr auf die Bank und wartete auf die Buslinie 5, die sie nach Hause nach Allmansweiler bringen sollte. Doch der Bus kam nicht. Oder besser gesagt: Er gegen 11.29 Uhr einfach an ihr vorbei.

Mutter: „Das ist das dritte Mal innerhalb von fünf Monaten“

Weil es nicht das erste Mal war, dass ihre Tochter an der Bushaltestelle stehen gelassen wurde, machte Tanja Schömer auf Facebook ihrem Ärger Luft. „Ich weiß gerade nicht, wohin mit meiner Wut auf die Häfler RAB“, schreibt sie, und: „Tochter, 8 Jahre, steht heute bei 33 Grad mit zwei Taschen und Schulranzen am Friedhof und wartet, dass der Bus 5 kommt. Er kommt und fährt voll an ihr vorbei. Das ist das dritte Mal innerhalb von fünf Monaten.“ Telefonisch habe man sich bei ihr zwar auch beim ersten Mal schon entschuldigt, aber die Situation habe sich nicht gebessert und auch den als Trost für die Achtjährige versprochenen Essensgutschein habe sie nie erhalten.

Bushaltestelle ist nicht gut einsehbar

Treffen mit der Familie an der besagten Bushaltestelle. Die Bushaltestelle ist nicht gut einsehbar, weil sie versetzt zur Straße liegt. Nachfrage bei der Pressestelle des Stadtverkehrs Friedrichshafen. Stefan Senftleben erklärt auf Rücksprache mit der RAB, die die Busfahrer für die Stadtbusse stellt: „Bei schlecht einsehbaren Haltestellen hat das Fahrpersonal gemäß Dienstanweisung besonders achtsam zu sein.“ Normalerweise fahren die Busfahrer daher auch „den kleinen Schlenker“ zur eigentlichen Haltestelle.

„Es kann nachvollzogen werden, wo und wie lange das Fahrpersonal gehalten hat“

Tanja Schömer erhielt am Telefon die Auskunft, dass der Fahrer an der Haltestelle tatsächlich nicht angehalten habe. Senftleben bestätigt: „Es kann nachvollzogen werden, wo und wie lange das Fahrpersonal gehalten hat, sofern die Türen zum Ein- und Ausstieg bedient wurden. Wenn sich Kunden im Nachgang über unsere Mobilitätszentrale über Fahrten informieren wollen, können wir so nachvollziehen, wann und wo das Fahrzeug zur besagten Zeit war und ob ein Zu- oder Ausstieg stattfand.“

Vielleicht war der Bus überfüllt?

Wieso Emma bereits zum dritten Mal ihren Heimweg von der Schule nicht wie geplant mit der Buslinie 5 antreten konnte, sondern besonders lange warten musste (der Folgebus war zudem verspätet), ist rückwirkend nicht eindeutig nachvollziehbar. Eine Möglichkeit, die ihren Eltern telefonisch genannt wurde: Der Bus sei überfüllt gewesen. Senftleben erklärt hierzu: „Die Obergrenzen sind gesetzlich vorgeschrieben und dürfen vom Fahrpersonal auf keinen Fall überschritten werden.“ Allerdings sei vorgeschrieben, dass der Fahrer die Wartenden an der Haltestelle darüber in Kenntnis setze und außerdem zu alternativen Reisemöglichkeiten informiere.

Stefan Senftleben verrät außerdem: „‘Vorbeifahrfälle werden uns regelmäßig von Fahrgästen gemeldet. Wir gehen den Meldungen nach und überprüfen jeden einzelnen Sachverhalt im Detail. Allerdings stellt sich dabei nicht selten heraus, dass es gar keine Vorbeifahrt war, sondern die Kunden ein anderes Fahrzeug auf einer Betriebsfahrt gesehen hatten.“