Ich staunte gestern Morgen nicht schlecht, als ich einen Mann sah, der tatsächlich an einer Telefonzelle stand und dabei – ja – auch telefonierte! Er stand dort, mitten auf dem Adenauerplatz, und hatte den rosa Telefonhörer in der Hand. Ganz konzentriert widmete er sich dem Gespräch. Dieses Bild habe ich, ehrlich gesagt, schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich fast schon lachen musste.

„Old-Style“, würde mein zehnjähriger Sohn wohl sagen, und mein ganz Kleiner würde wohl fragen: „Was macht der Mann da, Mama?“ Denn seitdem das Handy eigentlich omnipräsent ist, man als Fußgänger und Radfahrer aufpassen muss, dass man nicht mit einem Menschen zusammenstößt, der beim Laufen konzentriert auf sein Display schaut, mutet die gute alte Telefonzelle doch ganz schön altmodisch an.

So sieht sie aus, die Telefonsäule. | Bild: Mommsen, Kerstin

Früher waren sie gelb, drinnen stank es immer etwas muffig, die Telefonbücher waren zerfleddert oder gleich gar nicht mehr da. Aber irgendwie waren diese gelben Dinger kleine Rückzugsräume, aus denen man mit 10 Pfennig (oder waren es mehr, ich weiß es nicht mehr), zuhause anrufen konnte, um irgendwo abgeholt zu werden. Heute kommen die Telefonzellen ganz ohne Häuschen aus, sind nicht gelb, sondern silbern und rosa. Man kann heute mit Münzen oder Kreditkarte bezahlen, auch das Versenden von SMS ist sogar möglich. Das Schönste aber ist: Die neuartige Telefonsäule ist gleichzeitig ein Hotspot!

