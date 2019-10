Der Mann soll den Stein am Ende der Bismarck- und nahe der Riedleparkstraße grundlos in Richtung des Fußgängers geworfen haben. Anschließend ging der Unbekannte laut Polizeibericht in Richtung Stadtbahnhof weiter. Eine Fahndung im Innenstadtbereich verlief negativ.

So wird der Mann den Polizeiangaben zufolge beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sehr kräftige Statur, hellbraune Haare, ungepflegtes Äußeres. Er trug eine weinrote „Schlapp-Mütze“, eine dunkle Daunenjacke mit Fellkragen sowie hellbraune Stiefel und hatte eine große, dunkle, eckige Sporttasche auf dem Rücken. Hinweise ans Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10.