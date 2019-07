von Kerstin Mommsen und Sabine Wienrich

Schwimmen im Bodensee ist nun also im Freizeitgelände Manzell, im Negerbad und im Frei- und Seebad Fischbach von den Behörden verboten. Das Badeverbot sei „vorsorglich“ verhängt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Auch die Ursache für die Verschmutzung des Seewassers in diesen Abschnitten wurde laut Mitteilung gefunden. Ein Mischwasserkanal war verstopft, weshalb Fäkalien über den Buchenbach, einem kleinen Zulauf zwischen Freizeitgelände und Uferweg, in den Bodensee geflossen sind.

Nach Angaben der Stadt wurde der Kanal wurde mit Hilfe eines Kanalspülwagens gespült und die Verstopfung gelöst. Darüber hinaus wurde dem Buchenbach Frischwasser zugeführt. Im Laufe des Vormittags werden sich nun die Verantwortlichen von Stadt und Landratsamt darüber beraten, wann die gesperrten Strandbereiche wieder für den Badebetrieb freigegeben werden.

Sperrung in Manzell am Mittwochabend

Am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr sind hunderte Menschen am Freizeitgelände Manzell. Sie genießen die hochsommerlichen Temperaturen und erfrischen sich im See. Kinder plantschen am Ufer, auf dem Wasser treiben SUPs, die ersten Grills werden angeschmissen. Beinahe unbemerkt heftet Reinhard Friedel, Leiter des Amts für Bildung, Betreuung und Sport, einen Zettel an einen Baum. Der Inhalt: „Aufgrund von aktuellen Wasserverunreinigungen an dieser Badestelle wird auf Empfehlung des Gesundheitsamts Bodenseekreis derzeit dringend davon abgeraten, hier am Freizeitgelände Manzell zu schwimmen.“ Doch das stört bisher noch niemanden. Das Wasser im See ist etwas trüb, ein paar Algen schwimmen im Uferbereich. Typisch für einen heißen Badetag, könnte man meinen.

Kurz darauf rücken zwei Wagen der Freiwilligen Feuerwehr an und fahren bis ans Ende der Bucht, wo der Uferweg beginnt. Dort führt der Buchenbach in den Bodensee. Und je näher man dort hin kommt, desto stärker sticht ein fauliger Geruch in die Nase.

Mittlerweile ist auch Ordnungsamt Chef Hans-Jörg Schraitle vor Ort. Der Schnelltest der Feuerwehr war positiv. „Soweit derzeit nachvollziehbar, kommen diese Verunreinigungen aus dem Buchenbach, einem kleinen Zulauf zwischen Freizeitgelände und Uferweg Richtung Osten. Die genaue Ursache als auch die Art der Verunreinigung sind den Behörden aktuell noch nicht bekannt“, schreibt Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamts, kurz darauf in einer Pressemitteilung.

Die Behörden reagieren nach eigenen Aussagen, weil sich mehrere Menschen, die am Wochenende dort gebadet hatten, wegen Erbrechens und Durchfalls am Mittwoch beim Landratsamt gemeldet hatten, darunter eine Schulklasse sowie Mitglieder einer privaten Badegruppe. Die Symptome seien nach einem Tag wieder abgeklungen. „Das Gesundheitsamt empfiehlt dennoch, im Zweifel ärztlichen Rat einzuholen. Aktuell gibt es jedoch keine Hinweise auf eine schwerwiegende Gesundheitsgefährdung der Betroffenen“, informiert das Landratsamt.

Plötzlich ging alles schnell. Die Feuerwehr begann mit einem Absperrband den Uferbereich abzusperren und holte die vielen ahnungslosen Badegäste aus dem Wasser. „Was ist denn los?“, wollen die wissen. Die Feuerwehrleute erklären geduldig, dass sie noch nichts Genaues wüssten, aber es zur eigenen Sicherheit besser sei, das Wasser nun zu verlassen. Panik bricht nicht aus, aber als der dritte große Feuerwehrwagen anrückt, verlassen dann doch viele schnell das Gelände und gehen heim, um heiss zu duschen. Die Nachricht, dass der alte Campingplatz gesperrt wurde, verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Noch am Montag war am Freizeitgelände die reguläre 14-tägig stattfindende Probe zur Bestimmung der Badewasserqualität entnommen worden. „Die Ergebnisse aus dem Labor werden am Donnerstag erwartet“, erklärt Robert Schwarz. Das Seebad Fischbach sei aktuell nicht betroffen. Landratsamt und Stadtverwaltung wollen darüber informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

Eine der Betroffenen ist Rasheeda Günes aus Fischbach. Die Schülerin war am Sonntag dort baden und bekam in der Nacht zu Montag heftigen Durchfall und Erbrechen. „Sie hat ein wenig Wasser geschluckt, weil sie vom SUP fiel“, erzählt ihre Mutter Natalie Günes. Die Beschwerden seien stark gewesen, aber auch schnell wieder vorbei. Sie selbst hatte nichts, obwohl sie auch im See schwimmen war.