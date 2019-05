von Katy Cuko katy.cuko@suedkurier.de

Fast hätte die Stadt ein neues Logo bekommen, nur hat es kaum jemand bemerkt. Die Diskussion über den Vorschlag der Berliner Werbeagentur Embassy wurde nur hinter verschlossenen Türen im Gemeinderat und dem Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) geführt. Warum es die zwei blauen Wellen, die einen Zeppelin umrahmen, nicht als neue Werbemarke auf den Titel städtischer Medien geschafft haben, wissen nur die Eingeweihten.

Dabei wurde schon im September 2016 ganz öffentlich im FVA beschlossen, dass es Zeit wird für eine neue „Stadtmarke“. Ein Jahr später erhielt der Ausschuss einen Zwischenbericht und beschloss – ebenfalls öffentlich -, dem Gemeinderat im ersten Halbjahr 2018 „die geplante neue Gestaltungslinie zur Entscheidung“ vorzulegen. Doch lange darüber hinaus blieb es still ums Thema Stadtmarke.

Kein Grund für Heimlichtuerei

Erst im Februar dieses Jahres bekam der FVA die Vorschläge auf den Tisch – diesmal nicht-öffentlich. So richtig glücklich schienen die Gemeinderäte mit dem Ergebnis nicht zu sein, denn es gab keinen Beschlussvorschlag. Vier Wochen später wurde erneut hinter verschlossenen Türen debattiert, genau wie am 29. April im Gemeinderat und am 13. Mai wieder im FVA. Worauf man sich dann geeinigt hatte, beschloss der Gemeinderat vergangene Woche im Licht der Öffentlichkeit – einstimmig: kein neues Stadtlogo. Und: kein „Seeblick mit Weitsicht“ mehr. Übrig bleibt damit das alte Logo ohne den 2011 eingeführten Slogan, der sich „in der Praxis nicht durchsetzen“ konnte, urteilte die Verwaltung. Und es gibt eine neue Gestaltungslinie für Plakate oder Titelseiten von Werbemedien – das alles für zu 58 000 Euro, die sich Stadt und Stadtmarketing teilen.

Die gesamte – wohl zum Teil sehr kritische – Diskussion hätte nicht nur im FVA öffentlich geführt werden können. Nach den Regeln der Gemeindeordnung hätte die Debatte zur „Stadtmarke“ zumindest im Gemeinderat öffentlich geführt werden müssen. Denn die besagt: „Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern.“ Auf die Frage, wo das öffentliche Wohl oder Interessen Einzelner beim Thema Stadtmarke betroffen sind, heißt es aus dem Rathaus, das am 29. April nur „ein nicht-öffentlicher Sachstandsbericht im Gemeinderat gegeben“ wurde. Der diene der Information, nicht der Vorberatung (die im Gemeinderat unzulässig ist) oder Beschlussfassung.

Vorberatung geht immer

Das Thema Stadtmarke hätte aber auch im FVA öffentlich beraten werden können. Hier lässt die Gemeindeordnung dem Oberbürgermeister, der die Tagesordnungen festlegt, Spielraum. Die Ratsausschüsse, die Themen vorberaten, können nicht-öffentlich tagen, auch wenn es keinen zwingenden Grund dafür gibt. Man müsse ohne Einfluss der Öffentlichkeit auch mal ratsintern diskutieren können, erklärt Stadtsprecherin Monika Blank.

Nach Recherchen dieser Zeitung wurden in den vergangenen fünf Jahren aber auch mehrfach Themen nicht-öffentlich im Gemeinderat verhandelt, bei denen nach den Regeln der Gemeindeordnung kein Grund dafür vorlag. Wie erklärt das die Stadt? „Nur gelegentlich“ gab es nach Auskunft der Pressestelle im Rathaus „in der Regel mündliche Sachstandsberichte“, bevor dann öffentlich ein Beschluss gefasst wurde. Von Juli 2014 bis April 2019 standen demnach insgesamt zwölf Mal „Informationen und Sachstandsberichte“ ohne Beschluss auf der Tagesordnung der nicht-öffentlichen Sitzungen im Rat. Zusätzlich habe es Themen gegeben, die einen öffentlichen und nicht-öffentlichen Anteil haben, der je nachdem behandelt und beschlossen wurde. Bei „Themen von großer grundsätzlicher Bedeutung“ könne es ausnahmsweise auch nicht-öffentliche Klausurtagung des Gemeinderats geben. Bei denen finde jedoch keine Vorberatung im Sinne der Gemeindeordnung statt.

Lässt sich Transparenz messen?

In den vergangenen fünf Jahren hat der Gemeinderat 55 Mal öffentlich getagt. Insgesamt standen 697 Punkte auf der Tagesordnung. Zieht man Punkte wie „Verschiedenes“, die Einwohnerfragestunde oder die Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse ab, bleiben 537 Beratungsgegenstände übrig. Aber nicht jede Beratung mündet in einen Beschluss. Oftmals nimmt der Gemeinderat einen Bericht der Verwaltung auch nur zur Kenntnis. So bleiben unter dem Strich rund 480 Beschlüsse in diesen fünf Jahren stehen.

Im gleichen Zeitraum gab es nach Angaben des Rathauses 68 nicht-öffentliche Sitzung, also 13 mehr als öffentliche. Die Differenz ergebe sich aus zwei Bilanzsitzungen der Stiftungsunternehmen pro Jahr und drei nicht-öffentlichen Klausurtagungen. Insgesamt fasste der Rat 151 Beschlüsse nicht-öffentlich, erklärt die Pressestelle auf Anfrage. Das bedeutet: Jeder dritte Beschluss des Gemeinderats in den letzten fünf Jahren wurde hinter verschlossenen Türen gefasst. Und nicht-öffentliche Beschlüsse in den Ausschüssen kommen noch dazu.