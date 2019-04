von Gabriele Münzer

Aufregung lag am Samstag kurz vor 14 Uhr in der Brunnisachhalle in der Luft. Kleine und große Kinder, Jugendliche und Übungsleiter standen in den Startlöchern für die Turn-Gala des FC Kluftern 1933. Etwa ein Vierteljahr lang trainierten die Nachwuchssportler für ihren Auftritt vor Eltern, Großeltern und Sportfreunden. Das Programm versprach den Zuschauern schon vorab einen bunten Strauß an Darbietungen.

Nach ihren Powerkids-Rollen durch die Halle verabschiedete sich die Gruppe um Maren Felber mit einer Pyramide vom Publikum. | Bild: Gabriele Münzer

280 Kinder und 26 Übungsleiter

Maren Otten, Abteilungsleiterin Turnen, freute sich über die vollbesetzten Besucherränge, auf denen auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur und Grundschulleiter Tilo Weisner zu finden waren. Otten erzählte, dass über 280 Kinder und Jugendliche zwischen dreieinhalb und vierzehn Jahren von insgesamt 26 Übungsleitern betreut werden.

Die Kleinsten robben über die Langbank

Als flinke Turnmäuse zeigen die drei- bis fünfjährigen Nachwuchsturner des FC Kluftern ihre Geschicklichkeit beim Durchschlängeln von Ringen auf der Langbank. | Bild: Gabriele Münzer

Dass Sport allen Altersgruppen Spaß macht, selbst den Kleinsten, bewiesen die Turnmäuse des FC Kluftern unter der Leitung von Heike Benz und Steffi Erhard. Flink und wendig bewältigten die Dreieinhalb- bis Viereinhalbjährigen den Bewegungsparcours mit Übungen am Barren und der Langbank und ließen dabei nur erahnen, welche Herausforderung es ist, die aufgeweckten Mäuse zusammenzuhalten.

Auch Osterhasen hüpfen durch die Halle

Was der Osterhase können muss und was Osterhasen-Neulingen so alles passiert, zeigte die Kinderturngruppe der Vier- bis Sechsjährigen. Die Übungsleiterinnen Amelie Egger und Annegret Schäfer (von links) sorgten für Ordnung im (Oster-)Hasenstall. | Bild: Gabriele Münzer

Es war tierisch was los in der Brunnisachhalle an diesem Nachmittag. Neben den Mäusen tummelte sich eine große Schar vier- bis sechsjähriger Osterhasen-Anwärter, die zeigten, was ein Osterhase so alles können muss: Von Hüpfen und über Hügel laufen bis hin zum Einmummeln in die Grube. Annegret Schäfer und Amelie Egger hatten Spaß mit ihrer munteren Hasenschar.

Akrobatik und coole Tanz-Moves

Superman als Vorbild: Flugrollen sind für die Powerkids-Mädels des FC Kluftern kein Problem. | Bild: Gabriele

Dass die Vielfalt nicht zu kurz kommt, zeigten die Kids und Teens mit temporeichen Sprungeinlagen mit Sprungbrettern, akrobatischen Übungen am Reck, Flugrollen, coolen Tanz-Moves oder auch der Lernmethodik des Handstands. Auch Simon Bück (8) aus Kluftern hatte Spaß an der Aufführung und hat dafür zuhause fleißig geübt. Aufgeregt sei er nicht gewesen, erzählte der Schüler.

Bodenseekreis Diese Sportarten sind im Bodenseekreis besonders beliebt Das könnte Sie auch interessieren

Boris Erhard: Mit neun Jahren das vierte Mal dabei

Der neunjährige Boris Erhard aus Efrizweiler erzählte stolz: "Das ist schon meine vierte Turn-Gala." Mit Herzblut ist Übungsleiterin Annegret Schäfer seit Jahren dabei: "Die Aufgabe erfüllt, man erfährt immer Neues mit den Kindern."

Bei der Turngala des FC Kluftern mussten auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur (links) und Grundschulleiter Tilo Weisner (rechts) beweisen, dass sie sportlich sind. Unterstützt wurden sie dabei von Sven Riedel aus Efrizweiler. | Bild: Gabriele Münzer

Den Abschluss der Turn-Gala bildeten die künstlerische Aufführung der Theater- und Akrobatik-Gruppe von Petra Reim-Bergmann und der Staffellauf der Leichtathletik-Gruppe von Sascha Fiesel, Bastian Hauk-Jegen und Steffi Erhard. Neben einigen Eltern durften sich auch Michael Nachbaur und Tilo Weisner im Staffellauf mit der Jugend messen und vor begeistertem Publikum ihre sportlichen Qualitäten unter Beweis stellen.