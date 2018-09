Das stationäre Hospiz im Friedrichshafener Franziskuszentrum unterstützt seit 20 Jahren schwerkranke Menschen, für die es keine Chance mehr auf Heilung gibt. 14 hauptamtliche Fachkräfte und mehr als 50 Ehrenamtliche sorgen rund um die Uhr für bis zu neun Menschen, die vom Leben Abschied nehmen müssen. Auch für die Angehörigen sind sie wertvolle Ansprechpartner.

Kommt ein neuer Gast ins Hospiz, erwartet ihn in seinem Zimmer ein Blumenstrauß. Ja, im Hospiz ist man nicht Patient oder Bewohner, sondern Gast. „Seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit“, sagt Brigitte Tauscher-Bährle, Vorsitzende der Hospizbewegung St. Josef und Seelsorgerin im stationären Hospiz, in dem seit der Eröffnung 1675 Menschen verstorben sind. Leise öffne die Mitarbeiterin morgens die Zimmertür. „Schläft der Gast noch, zieht sie sie ebenso leise wieder zu.“ Möchte er allein in seinem Zimmer frühstücken, kann er das ebenso tun, wie zusammen mit anderen Gästen.

Verbleibende Lebenszeit lebenswert gestalten

„Wir fragen einfach nach und besprechen mit den Menschen, was sie möchten“, berichtet Roswitha Heidbreder, die sich seit 2001 ehrenamtlich im Hospiz engagiert. Ein Eis essen am See, ein kleiner Spaziergang, eine Runde „Mensch ärgere dich nicht“ oder eine Fußmassage mit ätherischen Ölen – es gibt viele Möglichkeiten, die verbleibende Lebenszeit lebenswert zu gestalten. Die Hospizidee unterstützt sie aus der Erfahrung als Schwesternhelferin in den 1970er Jahren im Krankenhaus. „Menschen sollten bis zuletzt würdevoll begleitet werden.“ Dabei ist ihr die Abgrenzung zur in Deutschland verbotenen Sterbehilfe sehr wichtig. „Nein, wir begleiten die Sterbenden", betont Heidbreder. Dafür, dass dies gut gelingt, sorgt ein Team von Ärzten und Fachkräften, alle Krankenschwester oder Altenpflegerin mit einer Zusatzausbildung in Palliative Care. "Bei der Pflege steht die Schmerzlinderung im Vordergrund", erläutert Pflegedienstleiterin Marina Stiller.

"Tief beeindruckt von der Fürsorge"

Hannelore Riegers Mann ist 2006 im Hospiz verstorben. „Ich war tief beeindruckt von der Fürsorge, die er hier erfahren hat“, erinnert sie sich. In Ruhe und Stille habe es hier einfach Zeit für ihn gegeben. „Für mich war es ein großer Trost, dass mein Mann mit einem Lächeln im Gesicht einschlafen durfte.“ Nicht zuletzt habe ihr das Wissen, dass im Notfall jemand da war, Sicherheit gegeben. Der Übergang vom Leben zum Tod wird im Hospiz mit einer kleinen Feier für Angehörige und engste Freunde gewürdigt. „Da konnte ich loslassen und war mit mir selbst versöhnt.“ Drei Jahre später kam Hannelore Rieger wieder ins Hospiz – als Ehrenamtliche, einmal pro Woche für drei Stunden. Seither sei sie viel dankbarer geworden und rege sich nicht mehr über Kleinigkeiten auf. „Man hat andere Prioritäten und sieht, was im Leben wirklich wichtig ist“, so ihre Erfahrung.

Wichtige Einrichtung für die Stadt

Beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Hospizes unterstrichen Landrat Lothar Wölfle und Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, wie wichtig die Einrichtung für die Stadt und die Region ist. „Das Hospiz ist heute aus unserer Mitte nicht mehr wegzudenken“, sagte Brand. Und das mitten in der Stadt, wo das Leben pulsiere. Für Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau, die das Hospiz trägt, ist das Haus ein Ort der gelebten Nächstenliebe.

Da die Krankenkassen nur 95 Prozent der Hospizkosten tragen – bis 2016 waren es sogar nur 90 Prozent – ist das Hospiz immer auf Spenden angewiesen. Mehr als 800 000 Euro hat die Hospizbewegung St. Josef an an das Hospiz weitergeleitet.

20 Jahre Hospiz Das Hospiz im Franziskuszentrum ist grundsätzlich auf Spenden angewiesen, um seine Kosten zu decken. Spendenkonto der Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen: Volksbank Friedrichshafen (IBAN DE74 6519 0110 0126 2500 06, BIC GENODES1VFN) und Sparkasse Bodensee (IBAN DE52 6905 0001 0020 8088 95, BIC SOLADES1KNZ).

Spendenkonto der Christlichen Hospizstiftung: Sparkasse Bodensee (IBAN DE52 6905 0001 0024 1000 00, BIC SOLADES1KNZ)

Kontakt: Liebenau Lebenswert Alter gemeinnützige GmbH, Stationäres Hospiz Franziskuszentrum, Franziskusplatz 1, 88045 Friedrichshafen, 0 75 41/9 23 40, hospiz.fn@stiftung-liebenau.de www.hospiz-friedrichshafen.de

