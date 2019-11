Der weitere Nachruf der Stadt im Wortlaut

„Über viele Jahre war er die treibende Kraft, wenn es darum ging, die Messe Friedrichshafen voranzubringen. Ganz speziell galt dies, als die Messe Friedrichshafen auf das neue Messegelände verlagert wurde. Die Umsiedlung der Messe machte Ernst Haller zu seinem Lebenswerk. In seiner Ära wurde Grundstein für den Erfolg zahlreicher Messen gelegt. Er war Innovationen und neuen Aufgaben immer aufgeschlossen.Besonders hervorzuheben ist sein historisches Engagement und seine Aufarbeitungen als Autor von regionalen und kommunalen Themen. Seiner Neigung zur Aufarbeitung von geschichtlichen Zusammenhängen verdanken wir mehrere Bücher über Friedrichshafen und die Region. Eines seiner besonderen Werke war das Heimatbuch für Fischbach , Manzell und Spaltenstein, das 2014 zum Jubiläum „1250 Jahre Fischbach„ erschien. Bereits zuvor hatte er Bücher und Beiträge geschrieben, die sich mit vielen unterschiedlichen Aspekten der Häfler Geschichte auseinandersetzten. Er schrieb beispielsweise über die Häfler Fasnet, das 50jährige Jubiläum der Messe in Friedrichshafen und er widmete sich dem Seewein, den Mühlen und historischen Gaststätten.Ernst Haller war verzaubert von der Liebe zur Geschichte. Er engagierte sich im Arbeitskreis Stadtgeschichte des Stadtarchivs und gründete 2010 den Geschichtsverein Fischbach.Auch politisch war Ernst Haller aktiv: als Geschäftsführer der Fraktion und Vorsitzender des Freundeskreises der Freien Wähler ab 1971. Ab 1989 hatte er wechselnde Funktionen im Vorstand des Ortsvereins der Freien Wähler inne, bis 2003 als Vorsitzender. Er war Mitglied der Verbandsversammlung im Regionalverband.Ernst Haller war ein Mensch, der nicht einfach geschehen ließ, sondern das politische und gesellschaftliche Leben in Friedrichshafen engagiert mitgestaltete. Als Mitglied im Elferrat war er auch aktiv in der Fasnet. Ernst Haller hat sich durch das Schreiben das Vergangene angeeignet und vergegenwärtigt, weil er es für die Nachwelt erhalten wollten. Damit hat er viel für das Gedächtnis Friedrichshafens und für das aktive Brauchtum getan.Ernst Haller wird durch sein Wirken in Friedrichshafen in ehrender Erinnerung bleiben.“