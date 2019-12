Nicht nur auf den Straßen kommt es immer wieder zu tragischen Unfällen. Wir haben die schlimmsten Unfälle dieses Jahres in Friedrichshafen für Sie zusammengefasst – darunter auch ein Segel-Unfall und ein Todesfall am Bahnübergang.

Lamborghini zu Schrott gefahren

Im September schepperte es auf der Bodenseetraße in Friedrichshafen mächtig. Der 33-jährige Fahrer eines gelben Lamborghini kam wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, die Luxuskarosse allerdings hinterließ einen Totalschaden. Zwei weitere parkende Autos wurden durch umherfliegende Teile beschädigt – der Unfall sorgte in der Zeppelinstadt für reichlich Gesprächsstoff.

Ein Lamborghini wurde im September zu Schrott gefahren. | Bild: privat

Ein Bild des Grauens auf der B 31

Ein Laster kam im Februar von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Auto. Der 40-Tonner rammte den Wagen einer Frau und rutschte danach die Böschung herunter. Die 48-jährige Autofahrerin verstarb, der Lastwagenfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär behandelt. Die Bundesstraße 31 war stundenlang voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 140 000 Euro.

Ein Laster ist auf der B31 mit einem Auto kollidiert. Die 48-jährige Autofahrerin ist gestorben. | Bild: Bernhard Wrobel

Unfall in der Riedleparkstraße

Ein 51-jähriger Fahrer stand im November mit seinem Audi an einer Ampel im Bereich des Maybachplatzes. Nachdem er erst nicht reagierte, beschleunigte der Fahrer ungewöhnlich stark in Richtung Keplerstraße. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach stoß der Audi gegen einen VW, der wiederum gegen eine Grundstücksmauer an der Riedleparkstaße geschleudert wurde.

Zu einem Unfall in der Riedleparkstraße ist es im November gekommen. | Bild: Feuerwehr Eriskirch

Vier Verletzte nach Zusammenstoß auf der B 31

Im Oktober prallten ein Auto und ein Wohnmobil auf der B 31 zwischen Immenstaad und Fischbach zusammen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die Straße musste nach dem Unfall für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Durch die Wucht der Kollision wurden die 57-jährige Autofahrerin, sowie der 65-jährige Fahrer des Wohnmobils, seine 59-jährige Beifahrerin und ein sechsjähriges Kind, das sich ebenfalls im Wohnmobil befand, verletzt.

Vier Verletzte gab es im Oktober nach Zusammenstoß auf der B 31. | Bild: Michael Haefner

Tödlicher Unfall bei Eriskirch

Ein Auto kam im Juli nachts in Schlatt vor dem Mauernriedtunnel von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Lastwagen auf der Gegenfahrbahn. Das Auto fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer verbrannte im Wrack, der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße musste den ganzen Tag komplett gesperrt werden, es bildeten sich kilometerlange Staus auf den Zufahrtsstraßen.

Zu einem tödlichen Unfall bei Eriskirch ist es im Juli gekommen. | Bild: Feuerwehr Eriskirch

Segler stirbt bei Unfall vor dem Häfler Seeufer

Bei einem Segelunfall vor Friedrichshafen kam im Juli ein 77-jähriger Mann ums Leben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben im Seeraum zwischen der Seewiesenstraße und dem Campingplatz im Osten Friedrichshafens. Um 17.49 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über ein Segelboot, das dort im flachen Wasser gekentert war. Beim Eintreffen der Wasserschutzpolizei entdeckten die Beamten eine leblose Person im rund 1,50 Meter tiefen Wasser.

Bei einem Segelunfall vor Friedrichshafen ist im Juli ein 77-jähriger Mann ums Leben gekommen. | Bild: Katy Cuko

Verletzte und 330 000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der B31 zwischen Friedrichshafen Ost und Eriskirch wurden Anfang Dezember zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei eine 54-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto mit Anhänger kollidiert. Sowohl die 54-Jährige als auch der 38-jährige Fahrer des Autos auf der Gegenfahrbahn wurden schwer verletzt. Ein mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt.

Bei einem Unfall auf der B31 wurden im Dezember zwei Personen verletzt. | Bild: Kerstin Mommsen

Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Sofort tot war ein 17-Jähriger, der im Februar den Bahnübergang in Kehlen überquerte und dabei von einem Zug erfasst wurde. Laut Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wollte der Jugendliche trotz Rotlicht und geschlossener Schranken die Schienen überqueren, um den bereits gegenüber stehenden Regio-Shuttle zu erreichen. Hierbei übersah der Jugendliche den mit etwa 100 Fahrgästen besetzten Interregio-Express und wurde vom Zug frontal erfasst.

Beim Überqueren des Bahnübergangs in Kehlen ist ein 17-Jähriger im Februar vom Zug erfasst worden. | Bild: Kerstin Mommsen