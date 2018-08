von Mona Lippisch

Damit die Sommerferien nicht langweilig werden, hat der SÜDKURIER einige Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung in und um die Zeppelinstadt gesammelt.

Einblicke in die Welt des Luftschiffes

Führungen durchs Häfler Zeppelin Museum gibt es dienstags, donnerstags und sonntags um 14 Uhr. Die Wechselausstellungen "Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand" sowie "Innovationen! Zukunft als Ziel" können sonntags um 11 und um 15 Uhr besucht werden. Kosten pro Führung: 1 Euro, Eintrittskarte erforderlich. Workshops "Entdeckungsreise Zeppelin" für Kinder von sechs bis zehn Jahren finden am 9. und 23. August um 10.30 Uhr statt. Kosten pro Kind: 6 Euro. "Geschichten für Groß und Klein" gibt es bis zum 5. September montags und mittwochs, 13 Uhr, zu entdecken. Kosten pro Familie: 5 Euro. Weitere Veranstaltungen und Anmeldung im Internet.

Auf Erlebnistour durchs Moor

Die Natur selbstständig erforschen können Kinder und Familien bei einer Tour des Naturschutzzentrum Wurzacher Ried in Bad Wurzach. Dafür kann gegen eine Gebühr von 10 Euro ein Moorerlebnisrucksack ausgeliehen werden. Auf der Strecke warten elf Stationen, an denen die Kinder Stück für Stück das Lösungswort herausfinden. Die Strecke dauert circa zweieinhalb Stunden und kann täglich während der Öffnungszeiten des Naturschutzzentrums absolviert werden, bis Oktober von 10 bis 18 Uhr. Informationen dazu gibt es hier.

Rundfahrt auf dem Bodensee

45-minütige Fahrten über den Bodensee veranstaltet die Katamaran-Reederei bis zum 1. September dienstags bis samstags, jeweils um 13.15 Uhr. Zu den Rundfahrten legen die Katamarane an der Häfler Uferpromenade ab. Die Route verläuft über Eriskirch in Richtung Langenargen sowie vorbei an der Schlosskirche zurück. Ausnahmetermin ist der 11. August. An jenem Samstag findet in Konstanz das Seenachtfest statt, zum Feuerwerk bietet die Reederei Sonderfahrten an. Die Rundfahrten kosten für Erwachsene 9,90 Euro und für Kinder 5,90 Euro, Willkommensgetränk inklusive. Tickets gibt es an den Katamaran-Fahrscheinautomaten und in der -Geschäftsstelle im Hafen Friedrichshafen.

Worauf es im Notfall ankommt

Einen Erste-Hilfe-Kurs bietet der Kreisverband Bodensee des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für Schüler der Klassen 5 bis 10 an. Die Termine finden am 5. und 6. September, 8 bis 13 Uhr, statt. Der Kurs ist kostenlos, weil er durch das Bundesministerium für Inneres gefördert wird, teilt das DRK mit. Teilnehmer bekommen den Angaben zufolge eine Teilnahmebescheinigung, wie sie auch für den Führerschein benötigt wird. Der Kurs findet im Rotkreuz-Zentrum in Friedrichshafen, Rotkreuzstraße 2, statt. Anmeldung hier.

Lernspaß trotz Ferienzeit

Workshops für Fünf- bis 15-Jährige stehen auf dem Sommerakademie-Programm der Kinderuni von 6. bis 10. August. Dafür öffnet die Duale Hochschule im Fallenbrunnen ihre Türen. Eine Mittagspause ist inklusive, Möglichkeiten zur Früh- und Spätbetreuung gibt es auch. In diesen Zeiten können die Kinder zum Beispiel Trommeln bauen oder eine Wasserrallye machen. Kosten pro Häfler Kind: 100 Euro, für alle anderen: 140 Euro. Früh- und Spätbetreuung kostet zusätzlich 40 Euro. Anmeldungen bis heute, Informationen bei der Kinderuni.

Das Tanzbein schwingen

Ganz im Sinne der Bewegung steht der 7. September in der Häfler Tanzschule Desweemèr. Beginn ist um 14.30 Uhr mit dem kreativen Kindertanz für Kinder ab drei Jahren sowie dem Kindertanzen Standard und Latein ab sechs Jahren. Weiter geht es um 15.15 Uhr mit einer Ballettstunde für Kinder ab drei Jahren, Ballett für Kinder ab sieben Jahren startet um 16.15 Uhr. Für Kinder ab sechs Jahren beginnt die Schnupperstunde um 15.45 Uhr, Kinder ab zehn Jahren sind um 16.45 Uhr an der Reihe. Jumping Fitness ab acht Jahren gibt es um 17.15 Uhr. Gesellschaftstänze sowie Walzer und Disco Fox lernen Interessierte um 19 Uhr, anschließend: Übungstanzparty. Alle Kurse sind kostenlos. Anmeldung per E-Mail an tanzschule@desweemer.de

Flugzeuge für Klein und Groß

Ein abwechslungsreiches Programm für die Sommerferien bietet das Häfler Dornier-Museum. Öffentliche Führungen finden täglich um 11.30 Uhr statt. Kosten: 1,50 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Familien, Eintrittskarten erforderlich. Erlebnisfahrten mit dem Seehasen-Dampfbähnle zwischen den Flugzeugen auf dem Museumsvorfeld gibt es von 9. bis 12. August ganztägig. Kosten pro Fahrt: 0,50 Euro, Begleitpersonen fahren kostenfrei. Eine Zeppelin-Hüpfburg steht von 8. bis 15. August auf der Museumsterrasse für junge Besucher bereit. Weitere Termine und Informationen auf der Webseite des Museums.

Historisches im Traktormuseum

Eine fahrbare Säge, Dreschen und mehr gehören zum Sommerprogramm des Auto- und Traktormuseums Uhldingen-Mühlhofen. Dort gibt es bis zum 15. September samstags zwischen 11 und 15 Uhr im Innenhof eine historische Vorführung. Kleine Besucher können sich zudem auf eine Traktorrundfahrt freuen. Der Eintritt fürs Schauprogramm ist kostenfrei. Zusätzlich finden bis zum 9. September sonntags um 14 Uhr Führungen statt. Treffpunkt ist die Museumskasse. Eine Führung kostet pro Person 3,50 Euro.

Buntes Häfler Sportangebot

Ein vielfältiges sportliches Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene hat das Amt für Bildung, Familie und Sport in Zusammenarbeit mit den Friedrichshafener Sportvereinen und deren Abteilungen auf die Beine gestellt. Zu den gut 100 Aktionen gehören unter anderem Karate oder weitere Kampfsportarten, Turnen, Badminton, Kunstrad- und Einradfahren, Mountainbiken, Tennis, Segeln und Basketball. Auch ein Boogie-Woogie Tanzkurs und ein Selbstverteidigungskurs für Frauen werden angeboten. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es Lauftreffs. Alle sportlichen Angebote finden zwischen 20. August und 5. September statt und sind kostenfrei. Informationen und Anmeldung auf der Webseite der Stadt.

Aktionen für Leseratten

Vorlesestunden gibt es im Medienhaus am See. Geschichten von Ritterrost liest Sylvia Hiß-Petrowitz für Kinder ab fünf Jahren am Samstag, 4. August, 11 Uhr. Elsbeth DeLazzer liest am Mittwoch, 8. August, 15.30 Uhr, "Der kleine Wassermann" für Kinder ab vier Jahren. Eine Erzählstunde mit Iris Leber, die das Buch "Bist du noch mein Freund" mitbringt, findet am Samstag, 11. August, 11 Uhr, statt – ebenfalls für Kinder ab vier Jahren. Die Angebote sind kostenfrei. Nach jeder Lesestunde wirde gemalt und gebastelt. Anmeldung unter Telefon 0 75 41/20 33 50 0.

