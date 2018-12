von Andrea Fritz

Am Samstagmorgen hat es in der Tiefgarage des Erweiterungsgebäudes vom Hotel Traube in Fischbach gebrannt. Die Brandursache war eine große Baustellenkabeltrommel in einem Lagerraum, im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage.

Bild: Andrea Fritz

Die Hotelgäste wurden evakuiert, bis auf die leichte Rauchgasverletzung einer Person vom Personal gab es keine Verletzten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden vier Trupps mit 10 Atemschutzträgern über die Tiefgarageneinfahrt ins Gebäude geschickt, weitere vier Atemschutzträger drangen durch das Treppenhaus in der Meersburgerstraße zum Brandherd vor.

Bild: Andrea Fritz

Parallel wurde belüftet und Rauch abgesaugt. So konnte verhindert werden, dass der Rauch sich großflächig im Gebäude ausbreitet. Anfangs war nur das Erdgeschoss leicht verraucht. Der Hotelbereich und auch der unterirdische Wellnessbereich waren nicht betroffen.

Bild: Andrea Fritz

Die B31 war in zwischen Fischbach Friedhof und Immenstaad in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr war mit 62 Einsatzkräften aus Fischbach, Ailingen, Friedrichshafen und Markdorf im Einsatz. Die Alarmierung war um 10.27 Uhr eingegangen. Gleichzeitig hat es zwei Paralleleinsätze in Friedrichshafen gegeben, bei denen eine Ölspur beseitigt werden musste und eine verletzte Person versorgt werden musste.

Bild: Andrea Fritz

Die Polizei ermittelt beim Hotelbrand jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung.