Seit Dienstag ist es nicht mehr zu übersehen: In der Friedrichstraße werden Autofahrer, die sich nicht an die erläubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern halten, bald fotografiert. Noch ist nach Auskunft der Stadtverwaltung keine Kamera montiert, der Blitzer-Mast schräg gegenüber der Einmündung zur Riedleparkstraße, neben der Fahrspur in Richtung Lindau, steht aber nun. Ab wann es tatsächlich blitzen könnte, lässt sich nach Auskunft der Stadtverwaltung derzeit noch nicht genau sagen. Zunächst müsse die Anlage eingerichtet werden, was Pressesprecherin Andrea Kreuzer zufolge "kurzfristig nach der Aufstellung des Mastes" passieren wird. Anschließend werde die Kamera montiert.

Zweiter Standort wird vorbereitet

Klar ist dagegen schon, dass in der Friedrichstraße in absehbarer Zeit zwei Blitzer-Säulen in der Lage sein werden, in beide Fahrtrichtungen zu messen. "Dies ist auch gleichzeitig möglich", erklärt Andrea Kreuzer. Wenige hundert Meter von dem seit gestern stehenden Masten entfernt, soll auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 13 neben der Fahrspur in Richtung Meersburg noch in dieser Woche mit den Vorbereitungen für eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage begonnen werden. Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe werden der Pressestelle im Rathaus zufolge im Bereich eines Privatgrundstücks einen Zaun und eine Gartenmauer entfernen, sodass das Stadtwerk am See anschließend den Stromanschluss verlegen kann. Einen genauen Ausführungstermin gibt es laut Stadtverwaltung noch nicht.

Die Entscheidung, dass die Einhaltung von Tempo 30 in der Friedrichstraße an zwei Stellen stationär überwacht werden soll, hat der Gemeinderat bereits vor knapp zwei Jahren getroffen, als über den Lärmaktionsplan beraten wurde. Die Suche nach geeigneten Standorten – auch im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung des Bereichs – nahm allerdings viel Zeit in Anspruch.

