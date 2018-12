Regen hat den Brandgeruch vom Wochenende aus der Fußgängerzone gespült – zumindest weitgehend. "Man riecht es noch", bemerkt eine Passantin, die an der Absperrung vor dem am Sonntagmorgen ausgebrannten Geschäft in der Karlstraße stehengeblieben ist. Vor dem verrammelten Schaufenster liegen Scherben, ein verrußter Kerzenständer und ein kleines Tablett auf dem Boden. Stillschweigendes Kopfschütteln ist wenige Meter weiter am See zu sehen. Dort, wo nach den letzten Silvesterbesorgungen sonst vielleicht nach dem Parkchip gekramt worden wäre. Das Parkhaus am See, in dem am Sonntag sechs Autos in Flammen standen, ist weiterhin gesperrt.

Im Parkhaus am See haben am Sonntagmorgen mehrere Fahrzeuge gebrannt. | Bild: Stadtverwaltung Friedrichshafen

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren in der Nacht zum Sonntag bei insgesamt drei Bränden im Innenstadtbereich gefordert. Bereits gegen Mitternacht war ein Feuer in einem nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei stillgelegten Lagerschuppen nahe dem Stadtbahnhof ausgebrochen. Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Feuer und jenen in der Karlstraße besteht, ist bislang unklar.

Auch in einem Lagergebäude im Bereich des Stadtbahnhofes war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. | Bild: Claudia Wörner

29-Jähriger soll Brandstiftung gestanden haben

Die Autos und das Geschäft wurden nach ersten Erkenntnissen mutwillig angezündet, wie Polizeisprecher Markus Sauter bereits am Sonntagmorgen vor Ort erklärt hatte. Ein 29-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft. Nach SWR-Informationen hat der Tatverdächtige zwischenzeitlich eingeräumt, die Brände in der Tiefgarage und dem Laden gelegt zu haben.

Friedrichshafen Mutmaßlicher Verursacher nach Bränden in der Friedrichshafener Innenstadt in Untersuchungshaft Das könnte Sie auch interessieren

Überprüfungen zum Jahresbeginn

Halter, deren Fahrzeug zum Zeitpunkt des Feuers im Parkhaus am See stand, können ihr Auto einer mittlerweile aus der Tiefgarage holen, teilt das Stadtwerk am See auf seiner Webseite mit. Informationen dazu gebe es unter den Telefonnummern 01 75/2 95 52 21 oder 0 75 41/50 52 62. Wer sich bereits gemeldet hat, werde vom Parkhaus-Team direkt kontaktiert. Darüber hinaus bleibt das Parkhaus gesperrt, heißt es weiter. Dauerparkern, deren Auto zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Tiefgarage am See stand, seien kurzfristig Plätze in anderen Parkhäusern vermittelt worden, wie Pressesprecher Sebastian Dix erklärt.

Offen ist, wie es um das Parkhaus selbst steht. Erst im Februar 2017 war dort der Abschluss von umfangreichen Sanierungsarbeiten gefeiert worden. Rund 1,8 Millionen Euro wurden nach Stadtwerksangaben in die Arbeiten investiert. Technik und Statik sollen Dix zufolge am 2. Januar überprüft werden. Erst dann könne über das weitere Vorgehen entschieden werden. "Am Mittwoch werden wir versuchen, so schnell wie möglich einen Überblick zu gewinnen", sagt Dix.

Petra Rudolf will ihr Geschäft wieder eröffnen

Auf die Ergebnisse von Gutachten muss auch Petra Rudolf warten. Wie steht es nach dem Feuer vom Sonntagmorgen um das Haus, in dessen Erdgeschoss sie vor drei Jahren das Raumausstattungsgeschäft Friedrich übernommen hat? Aktuell sei es noch gesperrt, schildert sie an Silvester. Der erste Schreck setze sich erst langsam. Petra Rudolf, die zunächst ihr Team zusammentrommeln will, äußert sich aber auch positiv: "Wir sind alle noch da – und unsere Kreativität auch." Das Geschäft möchte sie auf jeden Fall zeitnah wieder eröffnen.

Das Raumausstattungsgeschäft in der Karlstraße wurde durch die Flammen zerstört. | Bild: Christina Bömelburg

Retter im Dauereinsatz

Für viele Kräfte von Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdiensten aus Friedrichshafen und etlichen Nachbargemeinden sowie Beamte des Polizeireviers und der Kriminalpolizei war die Nacht zum vorletzten Tag des Jahres eine schlaflose. "Ein guter Morgen ist es nicht, aber gut, dass ihr da seid", rief ein Passant einem ihm offenbar bekannten Feuerwehrmann am Sonntagmorgen im Vorbeigehen zu. "Da muss man ein großes Dankeschön an alle aussprechen", meint auch Petra Rudolf. "Wir sind sehr froh über die hervorragende Arbeit der Einsatzkräfte", sagt Sebastian Dix. Lob und Dank sind auch im Netz zu finden, beispielsweise auf der Facebook-Seite der Markdorfer-Feuerwehr, die ebenfalls vor Ort war. "Danke für euren Einsatz", kommentiert eine Nutzerin dort Fotos aus Friedrichshafen.