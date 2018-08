Aktuell werden in der Keplerstraße 27 in Friedrichshafen noch Leitungen gelegt, der Sanitärbereich umgebaut und die Wände gestrichen. Aber im Oktober soll alles fertig sein und die Tafel Friedrichshafen kann aus der Hofener Straße in einen großen, hellen Laden umziehen.

Barrierefrei, mehr Platz, mehr Lager

Dort ist der Eingang barrierefrei, überdacht und mit einer Sitzgelegenheit versehen. In den Räumen selbst gibt es mehr Platz für Regale und Waren, zwei neue Kühlzellen für Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, einen separaten Lieferanteneingang und einen Keller, um haltbare Waren aufzubewahren. "Künftig können wir auf insgesamt 175 Quadratmetern deutlich mehr Ware anbieten und sie besser präsentieren", freut sich Dieter Stauber, Vorsitzender der Friedrichshafener Tafel.

Von 25 auf 175 Quadratmeter – "ein Quantensprung"

Er spricht im Vergleich zum derzeitigen Verkaufsraum von 25 Quadratmetern von einem Quantensprung. Auch die Lage am Rand der Nordstadt hält er für ideal. "Im neuen Laden werden unsere Kunden ein ganz normales Einkaufserlebnis haben." Dies habe auch etwas mit Würde zu tun, ist Stauber überzeugt.

Verein will höhere Fixkosten selbst stemmen

Die Kosten für den Umbau, rund 50 000 Euro, kann die Tafel aus eigener Kraft schultern. "Wir haben Rücklagen, Spenden und ein zweckgebundenes Vermächtnis", berichtet der Vorsitzende. Auch die künftig höheren Fixkosten für Miete und Fahrzeuge will der Verein selbst stemmen. Es gibt zwar eine Unterstützungszusage der Stadt von bis 10 000 Euro im Jahr, aber in den vergangenen Jahren musste sie nicht in Anspruch genommen werden.

Handwerker und Architekt unterstützen Umbau

In der Keplerstraße 27 eröffnet die Tafel ihr neues Geschäft auf 175 Quadratmetern: Vorsitzender Dieter Stauber freut sich über den neuen Standort und die Unterstützung zahlreicher Handwerker. | Bild: Claudia Wörner

Im Zuge des Umbaus hat die Tafel viel Unterstützung erfahren. "Viele Handwerker haben entweder unentgeltlich oder zu einem deutlich geringeren Lohn gearbeitet", sagt Stauber. Die Planung und Bauüberwachung erfolgte ehrenamtlich durch das Architekturbüro Plösser. Zuspruch gibt es auch für die Zeit nach der Eröffnung. So habe die schräg gegenüber liegende Teestube angeboten, dass Kunden die Wartezeit gern bei einer Tasse Tee überbrücken können.

Mehr als 1600 Menschen können in Tafel einkaufen

In der Tafel darf einkaufen, wer einen Tafelausweis hat, ausgestellt unter anderem im Sozialamt der Stadt oder im Landratsamt. Über 600 Tafelausweise sind im Umlauf. Mehr als 1600 Menschen aus 34 Nationen sind in diesen Ausweisen eingetragen, davon über 650 Kinder und Jugendliche. Täglich kommen 60 bis 90 Kunden in den Laden, um für wenige Cent Lebensmittel und andere Waren zu erwerben. "Damit jeder etwas bekommt, legen wir im Laufe des Vormittags Ware nach", erläutert Stauber.

Waren von zwölf Supermärkten, sechs Bäckern, zwei Metzgern

Die Waren werden regelmäßig von etwa zwölf Discountern und Supermärkten, sechs Bäckern und zwei Metzgern in Friedrichshafen und Umgebung gespendet, aber auch von Privatleuten. Diese nicht mehr verkäuflichen, aber noch einwandfreien Waren werden im eigenen Kühlfahrzeug von Tafelmitarbeitern abgeholt.

Künftig doppelt so viele Ehrenamtliche nötig

Aktuell engagieren sich 25 Männer und Frauen ehrenamtlich bei der Tafel. Sie stellen die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr sicher. "Wir sind aber immer auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen", sagt Dieter Stauber. Damit der Einlass möglichst ruhig verläuft, werden seit 2015 Losnummern unter den Kunden verteilt. Dieses System hat sich, wie in vielen anderen Tafeln, auch in Friedrichshafen bewährt.

Verein sucht weitere Mitarbeiter für Betrieb

Waren bisher drei Mitarbeiter mit der Einlasskontrolle, dem Auffüllen der Ware und dem Kassieren beschäftigt, werden es im größeren Laden eher doppelt so viele sein. "Ideal ist, wenn jemand einmal pro Woche an einem Vormittag Zeit für die Tafel hat, denn wir versuchen, feste Teams zu bilden." Besonders freut sich Stauber, wenn sich Jugendliche vor Ausbildung oder Studium hier engagieren.

Tafel Friedrichshafen Die Friedrichshafener Tafel wurde 2001 als Gemeinschaftsinitiative der katholischen und evangelischen Gesamtkirchengemeinden sowie der Stadt Friedrichshafen gegründet. Der Vorstand: Vorsitzender Dieter Stauber, stellvertretende Vorsitzende Renate Köster, Kassierer Thomas Fastnacht, Schriftführung Elke Rumpf.

Bürgermeister Andreas Köster (Stadt), Diakon Ulrich Föhr (katholische Kirche), Dagmar Neuburger (evangelische Kirche).

Bürgermeister Andreas Köster (Stadt), Diakon Ulrich Föhr (katholische Kirche), Dagmar Neuburger (evangelische Kirche). Kontakt: E-Mail tafelfn@t-online.de Informationen im Internet: http://www.tafel-friedrichshafen.de

