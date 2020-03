Die Tafel in Friedrichshafen wird am kommenden Montag eine Zeit lang schließen. Hintergrund dieser schweren Entscheidung sei die Corona-Pandemie, teilt die Tafel mit. Die Anzahl der Kunden habe sich seit der Corona-Welle sehr reduziert. Viele der Ehrenamtlichen haben sich den Angaben zufolge aus Furcht vor einer Infektion entschuldigt und die meisten Mitarbeiter gehören aufgrund ihres Alters der Corona-Risikogruppe an. „Zudem haben Tafel-Mitarbeiter während ihrer Arbeit im Tafel-Laden und im direkten Umgang mit den Kunden sowie beim Abholen der Waren in den unterschiedlichen Geschäften viele Kontakte, die sich oft auch näher als gewünscht kommen“, heißt es weiter.

Bodenseekreis Corona: Die aktuellsten Entwicklungen im Bodenseekreis und in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Tafel hoffe, in absehbarer Zeit wieder ihren Betrieb aufnehmen zu können. „Ein besonderer Dank gilt den städtischen Mitarbeitern, die in den letzten Tagen den kleiner werdenden Kreis der Tafel-Mitarbeiter mit aller Kraft unterstützt haben, sowie allen Spendern, die in dieser Notsituation geholfen haben.“