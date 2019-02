Der deutsch-türkische Ferienflieger Sun-Express kehrt an den Bodensee-Airport Friedrichshafen zurück. Wie der Flughafenbetreiber mitteilt, bietet das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines – angepasst an die Ferienzeit in Süddeutschland – ab Spätsommer zwei Flüge pro Woche nach Antalya an. Vom 5. August bis zum 24. Oktober wird Sun-Express mit Flugzeugen vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen jeweils montags und donnerstags vor allem Urlauber an die türkische Riviera und zurückbringen. Spätestens ab Freitag sollen die Flüge buchbar sein.

Die Fluggesellschaft, die nach eigenen Angaben jährlich mehr als neun Millionen Passagiere befördert, strich im Juni 2017 neben fünf anderen deutschen Flughäfen auch Friedrichshafen aus dem Streckennetz.

Die Rückkehr an den Bodensee Airport war ohnehin geplant, allerdings erst für nächstes Jahr. Nach der Pleite von Germania kehrt Sun-Express nun früher zurück, baut aber sein Flugprogramm nach Antalya auch an anderen Flughäfen aus. In Friedrichshafen gehören zwei Flüge pro Woche in die Türkei zum kurzfristigen Zusatzangebot im Türkei-Tourismus. "Eine Aufstockung und gegebenenfalls auch weitere Ziele werden dann für den Sommer 2020 evaluiert", teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.

„Wir freuen uns über die schnelle Entscheidung der Sun-Express", erklärt Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr. Mit der neuen Fluglinie hätten Kunden in der Hochsaison nun die Auswahl unter bis zu acht Antalya-Verbindungen pro Woche vom Bodensee Airport aus. Neben Sun-Express bedienen auch Corendon und Tailwind diese Strecke. Auch wenn der Flughafen den Vertragsabschluss als "schnellen Erfolg" nach der Germania-Pleite beschreibt, kann von einer Kompensation des Angebots längst keine Rede sein. Die insolvente Airline stellte ein Drittel aller Passagiere in Friedrichshafen.