Friedrichshafen vor 1 Stunde

Sun-Air fliegt ab Januar von Friedrichshafen auch nach Hamburg

Die dänische Fluglinie Sun-Air baut ihr Angebot ab Friedrichshafen aus: Ab 14. Januar 2019 fliegt Sun-Air Hamburg an. Seit Juni bindet die Airline bereits Friedshafen an Düsseldorf an – eine Verbindung, die vor allem von der Industrie genutzt wird.