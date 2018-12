Die Elektrifizierung der Südbahn wird rund zehn Millionen teuer als beim Spatenstich im März diesen Jahres bekannt gegeben. Damals war die Rede von Gesamtkosten in Höhe von 290 Millionen Euro, jetzt soll der Ausbau voraussichtlich mehr als 300 Millionen Euro kosten. Laut Wilfried Franke, Geschäftsführer des Interessenverbands Südbahn und Verbandsdirektor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, liegt die Ursache für den Anstieg der Kosten in der guten Auftragslage in der Bauindustrie.

Gute Auftragslage in der Bauindustrie

Ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart informierte: "Bei der Südbahn lagen die Angebote von Firmen aus verschiedenen Bereichen teilweise über den geplanten Investitionssummen. Daher ist festzustellen, dass sich die Gesamtprojektkosten bei der Elektrifizierung der Südbahn – dazu zählen die Planungs- und die Baukosten – absehbar und aufgrund der Preisentwicklung in der Branche erhöhen werden." Eine fundierte Aussage zu den Gesamtkosten sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Vorsichtig gehe man von über 300 Millionen Euro aus. Noch seien allerdings nicht alle Gewerke vergeben.

Wer die Kosten tragen wird, ist noch unklar

Aber wer trägt die zusätzlichen Kosten? "Das Projekt steht in regelmäßigem Austausch mit dem entsprechenden Mitarbeiter des Eisenbahnbundesamtes in Bonn", sagte der Bahnsprecher. "Die Kostenabweichungen werden umgehend nach Erkennung an das Eisenbahnbundesamt gemeldet und erläutert. Das Eisenbahnbundesamt entscheidet, ob die Kosten vom Eisenbahnbundesamt oder der Deutschen Bahn Netz AG zu tragen sind." Wilfried Franke geht davon aus, dass der Bund, also das Eisenbahnbundesamt, die Mehrkosten übernehmen wird. Der Beitrag des Landes Baden-Württemberg ist durch die Finanzierungsvereinbarung Bund-Bahn-Land vom Dezember 2015 auf 112,5 Millionen Euro gedeckelt.

Kosten schon mehrmals gestiegen

Die Kostenschätzung wurde bereits in der Vergangenheit mehrmals nach oben korrigiert. 2006 war noch von 90 Millionen Euro die Rede, im Dezember 2015, bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung, waren es 225 Millionen Euro, die dann bis 2017 auf 250 Millionen Euro anwuchsen. Beim Spatenstich im März sprach man von 290 Millionen Euro. Jetzt also soll der Ausbau der rund 100 Kilometer langen Südbahnstrecke zwischen Ulm und Friedrichshafen sowie von rund 25 Kilometern auf der Bodenseegürtelbahn von Friedrichshafen nach Lindau über 300 Millionen Euro kosten.

Fertigstellungstermin 2021 nicht in Gefahr

Nach Auskunft des Bahnsprechers gibt es bei einigen Teilprojekten im ersten Abschnitt Ulm-Laupheim längere Bauzeiten. Dies bedeute, dass die Baumaßnahmen nach Ende der Vollsperrung in diesem Bahnabschnitt am 21. Dezember unter laufendem Bahnbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden. Das habe aber keine betrieblichen Auswirkungen und auch keinen Einfluss auf den Ausbau der anderen Abschnitte. Der Fertigstellungstermin der Gesamtstrecke im Dezember 2021 sei derzeit nicht in Gefahr, sagte Wilfried Franke.