Friedrichshafen vor 10 Stunden

Stürmisches Wetter über Friedrichshafen: Morgen soll es kurzzeitig besser werden, aber spätestens am Donnerstag kommt der Wind zurück

Der Katamaran fährt nicht mehr und auch die Möwen haben zu kämpfen: Ein starker Wind zog heute über Friedrichshafen hinweg. Auch am Wochenende soll es über dem See stürmisch werden. Wir haben einen Wetterexperten gefragt, was da genau auf uns zukommt und wann das Wetter wieder besser wird.