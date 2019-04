Friedrichshafen vor 2 Stunden

Stürmischer Bodensee: Brandung sorgt für Dusche an Uferpromenade – mit Video

So aufgewühlt sieht man den Bodensee nicht alle Tage: Kein Wunder also, dass am Mittwochnachmittag die anrollenden Wellen zum beliebten Bild- und Videomotiv für Urlauber und Einheimische wurden.