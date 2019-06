von Lena Reiner

Jetzt heißt es für Maximilian Jönsson erst einmal: drinnen sitzen, wenn draußen die Sonne scheint. Er kann seinen Schwimmkurs nicht fortsetzen, nicht seinem Hobby Turnen nachgehen und darf auf Anraten des Kinderarztes auch den Kindergarten nicht besuchen. Es ist nämlich wichtig, dass er sich möglichst ruhig verhält, damit die empfindliche Haut an seinen Fußsohlen verheilen kann.

Nichts deutete auf Gefahr hin

Es war ein sonniger warmer Tag, als der Fünfjährige zum ersten Mal mit seinen Eltern den Alten Campingplatz in Fischbach besuchte. Die Eltern nahmen mit Freunden auf einer Picknickdecke in der Nähe das Strandcafés Platz, Maximilian erkundete das Gelände. Dabei blieb er in Sichtweite, für Mutter Verena Jönsson gab es keinen Grund zur Besorgnis, erinnert sie sich.

Aus dem Nichts habe ihr Sohn dann auf einmal angefangen zu schreien. „Ich habe Max noch nie so schreien gehört“, erzählt sie. Verena Jönsson eilte zu ihm und stellte fest, dass er neben einer befestigten Grillstelle in Kohle getreten war. Auf den ersten Blick sah alles völlig harmlos aus, sagt sie: kein Rauch, keine Glut und schon gar kein Feuer. Trotzdem hatte er sich an den Überresten des Feuers Verbrennungen zugezogen. „Auch die Steine, die die Feuerstelle umranden, strahlten noch deutlich Hitze ab“, erinnert sie sich.

Der Unfallort: Auf den ersten Blick ist hier keine Gefahr zu erkennen. Doch herumliegende Kohlereste können auch Stunden nachdem das Feuer erloschen ist noch glühend heiß sein. | Bild: Lena Reiner

Schnell kamen andere Strandbesucher dazu, die Hilfe in Form von Kühlakkus aus ihren Lebensmittelboxen anboten, schildert die Mutter des Fünfjährigen und ergänzt: „Zum Glück hatte ich da schon den Notruf gewählt.“ Am Telefon habe sie nämlich erfahren, dass sie bei einer solchen Verbrennung nichts auf die Wunde legen solle, was nicht steril ist und dass die Füße auf keinen Fall im See gekühlt werden dürfen.

Junge erhält starke Schmerzmittel

Ein Rettungswagen war schnell da. Maximilian bekam davon nur wenig mit. „Ich bin dann eingeschlafen“, schildert der Fünfjährige. Vor Schmerzen sei er „weggetreten“, erklärt seine Mutter. Im Rettungswagen erhielt er starke Schmerzmittel per Infusion. Im Krankenhaus wurde dann unter Vollnarkose die verbrannte Haut entfernt und die Wunden gereinigt. Laut Akte handelte es sich mehrheitlich um einen Verbrennungsgrad 2a. Nach derzeitigem Stand wird eine Hautransplantation wohl nicht nötig sein. Der Arzt sei mit dem Verlauf des Heilungsprozesses sehr zufrieden, teilte Verena Jönsson nach dem jüngsten Besuch in der plastischen Chirurgie des Medizin Campus Bodensee mit.

Wichtig sei jetzt vor allem, den Fuß weiter zu schonen. Dabei solle Maximilian ihn zwar vorsichtig, aber nie stark belasten. Außerdem sei es wichtig, die heilende Haut gut zu pflegen, sodass kein verhärtetes Narbengewebe entstehe.

Feuerstellen bleiben lange glühend heiß

Unfälle dieser Art passieren immer wieder. Feuerstellen, die augenscheinlich erloschen sind, oder Kohlestückchen, die neben die Feuerstelle gefallen sind und ebenso harmlos aussehen, bergen eine große Gefahr für Barfußläufer. 2006 schilderte das Friedrichshafener Klinikum in einer Pressemitteilung einen ähnlichen Vorfall, der sich am benachbarten Naturstrand „Manzeller Hölzle“ zugetragen hatte und wies darauf hin, dass selbst zwölf Stunden nach Erlöschen eines Feuers die Feuerstelle noch so heiß sein könne, dass bei Hautkontakt Verbrennungen entstehen.

Eine Stippvisite am Unfallort zeigt: Kohlestücke neben der Feuerstelle sind keine Seltenheit. | Bild: Lena Reiner

Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt

Um weitere Unglücke dieser Art zu verhindern, sei es ihr ein großes Anliegen, andere Eltern auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, sagt Verena Jönsson. Auf Anraten der Polizei habe sie eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt gestellt. Auch an die Stadtverwaltung habe sie bereits eine E-Mail geschrieben, wie sie erzählt. „Vielleicht könnte man an den Feuerstellen Hinweisschilder aufstellen; zum einen mit einer Warnung, zum anderen aber auch mit der Bitte an die Grillenden, Feuer auch tatsächlich zu löschen.“

Stadt ruft Grillstellennutzer zu verantwortungsvollem Umgang mit Kohle und Glut auf

Auf Nachfrage erklärte die Stadtverwaltung gegenüber dem SÜDKURIER, diese E-Mail bislang nicht auffinden zu können. Darüber hinaus wies die Pressestelle im Rathaus daraufhin, dass die Stadt lediglich für die Verkehrssicherheit und bauliche Wartung des Geländes und der Feuerstellen verantwortlich sei: „Schäden, die durch Benutzer entstehen, kann die Stadt leider nicht verhindern, daher kann sie auch nicht in Haftung genommen werden. Wir können nur alle Nutzer der Grillstellen des Freizeitgeländes dazu aufrufen, mit Feuer, Kohlen und Glut äußerst vorsichtig und verantwortungsvoll umzugehen. Zum Schutz aller sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein.“ Der Stadt seien auch keine anderen, vergleichbaren Fälle bekannt oder gemeldet worden.

Ein Hinweisschild am Zugang zum Freizeitgelände weist darauf hin, dass hier Grillen erlaubt ist. | Bild: Lena Reiner

Zweifel an Wirkung von extra Hinweisschildern

Auf die Frage, wie das Aufstellen von Hinweisschildern bewertet würde, hieß es: „Es darf angezweifelt werden, dass die Benutzer, die diese selbstverständlichen Maßnahmen unterlassen, durch ein Hinweisschild zu einer Verhaltensänderung veranlasst würden.“