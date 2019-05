von SK

Nach dem Tod eines 59-jährigen Mannes am Sonntag hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg bereits am Dienstag die 25-jährige Stieftochter des Opfers in Untersuchungshaft nehmen lassen. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft, die heute Nachmittag veröffentlicht wurde, hätten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Frau den bereits inhaftierten 38-jährigen Haupttäter zu der Tat angestiftet haben könnte.

Der Mann steht im Verdacht, seinen 59-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in der Jahnstraße in Tettnang nach einer gemeinsam durchzechten Nacht erwürgt zu haben, während er schlief. Angehörige hatten unmittelbar nach der Tat die Polizei verständigt, die den Tatverdächtigen dort antraf und vorläufig festnahm. Das zunächst leblose Opfer wurde vom Notarzt wiederbelebt, verstarb am Sonntagnachmittag aber im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde auf richterliche Anordnung bereits am Montag in Untersuchungshaft genommen.