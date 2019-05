Geld, das öffentliche Kassen in soziale Projekte freier Träger investieren, kommt in gewissem Umfang auch wieder zurück. Wird durch eine Investition beispielsweise eine Stelle geschaffen, fließen bei den Personalkosten Steuern und Sozialabgaben. „Social Return on Investment“ heißt das Verfahren, mit dem die Wertschöpfung sozialer Einrichtungen berechnet wird. Eine solche Untersuchung ihrer Finanzierungsstrukturen hat nun die katholische Gesamtkirche in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden am 14. Mai bei einem Podiumsgespräch vorgestellt.