Der Windsurfing Club Immenstaad richtet am Samstag, 27. Juli, zum fünften Mal den Bodensee SUP Cup aus. Dabei können sich sowohl Einsteiger als auch ehrgeizige SUPler in einem Wettrennen beim Paddeln im Stehen mit anderen messen. Am Sonntag, 28. Juli, bietet der WSI zudem Kurse für Einsteiger bis Fortgeschrittene. Möglichkeiten zum Ausprobieren von Boards und weiterer Ausrüstung gibt es an beiden Tagen.

Das Tor zum Gelände sei am Samstag ab 9 Uhr geöffnet, teilt Schriftführer Tobias Ludwig mit und ab dann sei auch die Anmeldung vor Ort möglich. Eine Einweisung für die Teilnehmer sei kurz vor 12 Uhr geplant, die Wettbewerbe beginnen um 12.30 Uhr. Der Kurs führt in Runden von etwa drei Kilometern Länge um zwei Wendebojen auf Höhe der Hardtstraße und in der Nähe des Landestegs. Nach einer Runde sind die Teilnehmer des Wettkampfs über die Kurzstrecke im Ziel, die Langstreckler paddeln drei Runden. Getrennt gestartet wird ein Sprint über 300 Meter.

Im Vorjahr nahmen 34 Teilnehmer an den Wettbewerben teil. In diesem Jahr hoffe der Club aufgrund der steigenden Beliebtheit dieses Sports auf noch mehr Teilnehmer, sagt Schriftführer Tobias Ludwig. Der Wettkampf sei zudem noch attraktiver geworden, weil erstmals auch Punkte für die SUP Alps Trophy erpaddelt werden können. Zu diesem Wettbewerb gehören Rennen auf fünf Seen im alpinen Raum. Attraktive Preise für die Besten haben mehrere Anbieter von Surf-Ausrüstung zur Verfügung gestellt, deren Produkte am Samstag auch getestet werden können. Außerdem gibt es Pokale.