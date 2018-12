Am Montag soll Dieter Stauber, bis vor kurzem SPD-Fraktionschef, laut Tagesordnung sein Mandat im Gemeinderat niederlegen. Das Gremium hatte ihn am 1. Oktober mit 25 zu 14 Stimmen zum neuen Bürgermeister im Dezernat II gewählt. Ob es bei diesem Zeitplan bleibt, ist allerdings ungewiss. Denn erneut wird seine Wahl angefochten.

Schreiben ging am 4. Dezember ein

Mit einem Schreiben vom 4. Dezember liegt dem Verwaltungsgericht Sigmaringen der zweite Eilantrag eines Mitbewerbers bei der Bürgermeisterwahl vor, der Stadt Friedrichshafen die Ernennung von Dieter Stauber zum Beigeordneten vorerst zu untersagen. Dies bestätigte der Gerichtssprecher, Richter Otto-Paul Bitzer. Damit wendet sich nun der dritte Kandidat, der sich um den Rathausposten beworben hatte, an das Gericht und fordert die Überprüfung des Auswahlverfahrens.

Erster Antrag lief ins Leere

Dazu kam es im ersten Verfahren jedoch nicht. Der Antrags lief ins Leere, weil das Gericht den Antragsteller nicht für befugt hielt, diese Überprüfung zu verlangen. Dieser hatte kurz vor der Wahl am 1. Oktober seine Bewerbung mit der Begründung zurückgezogen, das Auswahlverfahren sei „eine Farce“ gewesen und er hätte keine Chance gehabt, gewählt zu werden. Ein weiterer Bewerber hatte sich mit einem Unterstützerschreiben ebenfalls an das Gericht gewandt, stellte aber selbst keinen Antrag.

Anspruch auf Überprüfung

Bei dem aktuellen Antrag ist die Sachlage anders. Der Antragsteller stand nach Informationen dieser Zeitung als Bewerber auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl. Nach der Begründung des Gerichts im ersten Verfahren hätte er also einen Anspruch darauf, die Überprüfung zu beantragen.

Gericht erneuert Bitte, Ernennung Staubers zu verschieben

Das Rathaus prüft laut Stadtsprecherin Monika Blank derzeit die Rechtslage und werde bis Montag entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Im ersten Verfahren hatte das Verwaltungsgericht die Stadt darum gebeten, mit der Ernennung Staubers zu warten, bis das Gericht über den Eilantrag entschieden hat. Wie Otto-Paul Bitzer gegenüber dieser Zeitung bestätigt, hat das Gericht diese Bitte aufgrund des zweiten Antrags erneuert. "Das Gericht beabsichtigt aber, baldmöglichst zu entscheiden", informierte Bitzer.

Antragsteller beklagt Besetzungsverfahren

Der Bewerber beklagt in seinem Antrag wie auch der erste Kandidat, dass es bei dem Besetzungsverfahren keine Bestenauslese gegeben habe. Dieter Stauber sei als der gesetzte Favorit frühzeitig in Stellung gebracht worden, obwohl er dem in der Ausschreibung formulierten Anforderungsprofil vor allem in Sachen Führungserfahrung nicht entspreche.

Gericht bestätigte Prinzip der Bestenauslese

Das Verwaltungsgericht bestätigte in seiner Begründung zum ersten Antrag dieses Prinzip der Bestenauslese. Grundsätzlich habe jeder Bewerber "das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“, auch wenn das für Wahlbeamte eingeschränkt gelte. Die Gemeindeordnung bestimmt, dass Städte, die mehrere Beigeordnetenstellen zu vergeben haben, den Parteien im Gemeinderat ein Vorschlagsrecht nach dem Verhältnis ihrer Sitze im Rat einräumen.