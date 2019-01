von Andrea Fritz

Wenn mehr Bürgerbeteiligung dazu beiträgt, dass die Stadt Entscheidungen leichter treffen kann und Vorgänge von der Bevölkerung stärker akzeptiert werden, ist das ein Gewinn für beide Seiten, ist die Verwaltung in Friedrichshafen überzeugt. Deshalb gibt es bereits seit 2016 Überlegungen dazu, wie die Bürger mehr in Prozesse eingebunden werden können. Jetzt sollen konkrete Leitlinien für mehr Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Dafür sprach sich am Montag der Finanz- und Verwaltungsausschuss einstimmig aus.

Stadt Heidelberg als Vorbild

Eckpunkte für mehr Bürgerbeteiligung wurden bereits 2017 beim integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) formuliert. Im vergangenen Jahr hat es im Rathaus einen verwaltungsinternen Workshop aller Ämter gegeben. Dabei hat man sich die Erfahrungen der Stadt Heidelberg angeschaut. Dort steht eine Online-Liste im Zentrum der Bürgerbeteiligung, auf der Vorhaben frühzeitig, detailliert und transparent angekündigt werden – und zwar sortiert nach Themen und nach Geografie. Diese öffentliche Liste wird in allen Schritten fortlaufend aktualisiert. So wird nachvollziehbar, wie mit den Ergebnissen der Beteiligung umgegangen wird. Ähnlich wird in Konstanz verfahren.

80 Vorhaben sollen auf öffentliche Liste

Was in Friedrichshafen auf die Online-Vorhabenliste soll, ist das, was in den Isek-Leitprojekten bereits erarbeitet wurde. So lautete der Vorschlag von Alexandra Eberhard, Leiterin der Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement. Nimmt man alle Vorhaben, die in Friedrichshafen im Laufe eines Jahres zusammenkommen, zählt man leicht bis 500. Um für mehr Überschaubarkeit zu sorgen, sollen auf der Liste nicht alle, sondern 80 Vorhaben aufgeführt werden.

Einwohnerversammlungen sind Bürgerrecht

Neben der Online-Liste sind Einwohnerversammlungen weitere Möglichkeiten der Beteiligung. Dieses Bürgerrecht sei in Friedrichshafen bislang noch nicht in Anspruch genommen worden, sagte Alexandra Eberhard. "Vielleicht, weil die Verwaltung bisher den Bürgern zuvorgekommen ist und selber schon Einwohnerversammlungen anbietet."

Wie Bürger selbst Vorhaben auf die Liste setzen können

Parallel dazu könne man die Möglichkeit schaffen, dass die Bürger selbst Projekte auf die Vorhabenliste setzen lassen, so Eberhard. Dafür müsse man in Heidelberg derzeit 1000 Unterschriften sammeln. Eine Vielzahl von Bürgern müsse an dem Thema interessiert oder davon betroffen sein. Grundsätzlich beschließe in Heidelberg der Gemeinderat, was auf die Vorhabenlisten kommt. Diese digitalen Übersichten hätten einen wichtigen Vorteil: Sie ermöglichten auch jenen Bürgern Teilhabe, die aus zeitlichen Gründen oder krankheitsbedingt nicht an Veranstaltungen teilnehmen können.

Regeln für die digitale Kommunikation

Für die digitale Kommunikation braucht es gewisse Regeln, diese Erfahrung habe man beim Beschwerdeportal "Sag's doch" gemacht. Dort habe man bei den Nutzungsbedingungen nachbessern müssen, denn Wortwahl und Sachlichkeit hätten oft zu Wünschen übrig gelassen. Inzwischen müssen Nutzer zwingend ihre E-Mailadresse angeben. Stadtrat Norbert Fröhlich (CDU) kommentierte: "Wer im bürgerschaftlichen Engagement unterwegs ist, muss auch Gesicht zeigen."