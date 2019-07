Friedrichshafen 19. Juli 2019, 09:29 Uhr

Start zum Bau des regionalen Innovations- und Technologietransferzentrums

In das Projekt regionales Innovations- und Technologietransferzentrum in Friedrichshafen werden 15,5 Millionen Euro investiert. Der Grundstein für das Gebäude wurde am Donnerstag gelegt. Hier sollen Innovationen in den Bereichen Digitalisierung und Mobilität der Zukunft entwickelt werden.