von Andrea Fritz

Chorleiter Erich Hörmann ist zufrieden, eigentlich bräuchte sein Männerchor für das anstehende Konzert keine weiteren Proben, sagt er. Aber das würden ihm die Sänger aus Fischbach wohl verübeln, denn die Begeisterung für das gemeinsame Singen ist so groß, dass man für den letzten Schliff sogar ein Probenwochenende mit dem Männerchor Dettingen anberaumt hat.

100 Männer aus Friedrichshafen und Dettingen auf einer Bühne

Die Vorfreude auf das Doppelkonzert ist riesig, wie im Gespräch mit dem SÜDKURIER deutlich wird. Ganz besonders bei Paul Riedmüller, denn er stammt aus Dettingen und hat dort schon im Musikverein gespielt. „100 Männer aus Friedrichshafen und Dettingen zusammen auf einer Bühne, das habe ich mir schon lange gewünscht“, sagt Riedmüller, der sich den Vorsitz in Fischbach mit Martin Wegis und Felix Schiedner teilt.

Bläserquartett Quattro Brass tritt auf

Am 28. September um 20 Uhr geht dieser Traum im Graf-Zeppelin-Haus in Erfüllung. Dann findet ein Gemeinschaftskonzert der Männerchöre Friedrichshafen-Fischbach und Dettingen/Iller statt. Das Bläserquartett Quattro Brass aus Immenstaad ist bei der Veranstaltung ebenfalls dabei. Walter Ruf wird sein Alphorn mitbringen, Tobias Schädler, der musikalische Leiter des Chors aus Dettingen, wird das Solo beim „Wolgalied“ singen und Greta Hartleb, die Tochter des Fischbacher Sängers Jonas Hartleb, hat mit „I have a dream“ einen Gastauftritt beim Konzert.

Mischung aus Volksliedern und modernen Titeln

Von „Dorfrocker“ bis „Revolverheld“, vom „Vaterunser“ bis zum „Amen“ erklingen Lieder. Daneben stehen auch englische Titel, beispielsweise „You raise me up“ oder „What a wonderful world“ auf dem Programm. Erich Hörmann erklärt: „Wir haben Sänger, die jünger sind als 40, sogar jünger als 30, und die könnte man nicht begeistern, wenn man immer nur Volkslieder singen würde.“ Die Mischung kommt offensichtlich gut an – das Konzert im vergangenen Jahr war ausverkauft.

Tickets gibt es für 10 Euro im Vorverkauf: bei Blumen Höpker in Fischbach, bei Heka und bei Empen Optik. An der Abendkasse werden 12 Euro fällig, Kinder bis zwölf Jahre sind frei und Jugendliche zahlen 4 Euro.