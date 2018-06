Wohnraum zu schaffen, ist eines der wichtigsten Ziele, die die Stadtverwaltung derzeit verfolgt. Daher entschied der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung am 14. Mai, ein Grundstück an die Städtische Wohnbaugesellschaft (SWG) zu verkaufen, auf dem zur Hälfte sozialer Wohnraum entstehen soll. Dies gab Oberbürgermeister Andreas Brand in der Gemeinderats-Sitzung am Montag bekannt.

Bei dem Grundstück handelt es sich um eine Randfläche neben dem als "Panorama-Haus" bekannt gewordenen Holzhaus in der Oberhofstraße. Die Fläche (siehe Grafik) liegt zwischen Sarajevostraße und Saint-Dié-Straße, im Süden begrenzt durch eine Ackerfläche. "Die verkehrliche Erschließung des Grundstückes soll über die Saint-Dié-Straße realisiert werden", teilte die städtische Pressesprecherin Monika Blank auf Nachfrage des SÜDKURIER mit.

Etwa 30 Wohnungen sollen entstehen

"Vorgesehen ist eine Wohnbebauung mit dem Ziel, mindestens 50 Prozent des neu geschaffenen Wohnraums als bedarfsgerechten, sozialen Wohnraum nach Landeswohnraumförderungsgesetz mit Mietpreis- und Belegungsbindung zu erstellen", teilt Monika Blank weiter mit. Zudem sollen weitere 30 Prozent der Wohnungen für Bürger aus den mittleren Einkommensschichten geschaffen werden. "Entstehen könnten in mehreren Gebäuden insgesamt etwa 30 Wohnungen", so Blank. Eine detailliertere Planung gibt es derzeit noch nicht. "Für das Grundstück an der Oberhofstraße ist noch kein Kaufvertrag abgeschlossen, deshalb gibt's auch noch keine Pläne für die Bebauung", heißt es nach Informationen der SWG.

Panoramahaus verliert voraussichtlich Seesicht

Die Bewohner des Vorzeigeprojektes "Panoramahaus" werden über kurz oder lang ein oder mehrere Gebäude in ihrer direkten Nachbarschaft haben und vom See-Panorama wohl nicht mehr arg viel haben. In der Werbung für den Verkauf der 19 Wohnungen in dem Holzhaus hieß es 2014 noch: "Genießen Sie das unverbaubare Panorama" oder "Blick auf See und Berge – aus jeder Etage ungebtrübte Weitsicht über den Bodensee". Diese Sicht können dann die neuen Bewohner der SWG-Häuser genießen.

