Mit Zinsen Geld verdienen ist für Banken schwierig geworden. Doch ein mit 68,5 Millionen Euro nur um 300 000 Euro geringerer Zinsüberschuss als 2017 ist so ziemlich die einzige negative Zahl, die die Sparkasse Bodensee für das Geschäftsjahr 2018 bilanzieren muss. Sieht man von den Personal- und Sachkosten von 65,6 Millionen Euro ab, bei denen die größte Regionalbank am Bodensee erneut 1,9 Millionen Euro eingespart hat. Mit dieser "Kostendisziplin", erklärte Vorstandsvorsitzender Lothar Mayer gestern bei der Bilanz-Pressekonferenz in Friedrichshafen, liegt der Bilanzgewinn für 2018 wie im Vorjahr bei 3,3 Millionen Euro. Alle anderen Zahlen zeigen ein "überdurchschnittliches Wachstum" im Vergleich zu anderen Bankinstituten, so der Vorstandschef.

Kundengeschäft ist kräftig gewachsen

Das Kundengeschäft der Sparkasse hat um 8,2 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro (2017: 7,1 Milliarden) zugelegt. Die Einlagen der Kunden sind im um 407 Millionen Euro auf 3,37 Milliarden Euro gewachsen. Dazu kommt ein Wertpapierbestand von rund einer Milliarde Euro. Auf der anderen Seite der Bilanz steht eine neue Höchstmarke beim Kreditbestand. Knapp 3,9 Milliarden Euro haben Kunden ausgeliehen. Dadurch steigt die Sparkassen-Bilanzsumme auf 4,5 Milliarden Euro, ein sattes Plus von 10,6 Prozent.

Rekordwerte bei den Darlehenszusagen

Dass die bei den Geldinstituten unbeliebte Zinspolitik der Zentralbanken das Kreditgeschäft beflügelt und beeinflusst, zeigen die Rekordwerte bei den Darlehenszusagen. Privatkunden von Konstanz bis Tettnang liehen sich knapp 400 Millionen Euro überwiegend für die Immobilienfinanzierung aus (+12 Prozent). "Wir haben 164 Immobilien im Wert von 57,2 Millionen Euro vermittelt", erklärte Vorstandsmitglied Christoph Müller.

Erstmals Immobilienmarktbericht aufgelegt

Der erstmals aufgelegte regionale Immobilienmarktbericht des Geldhauses dokumentiert enorme Preissteigerungen bei Häusern wie auch Eigentumswohnungen, von Ort zu Ort aber unterschiedlich ausgeprägt. Zusammen mit den Zusagen für gewerbliche Kredite hatte das Neugeschäft einen Umfang von knapp 780 Millionen Euro (+11 Prozent). Doch der Kreditbestand wuchs 2018 nur um 263 Millionen Euro. "Kunden nutzen wegen der niedrigen Zinsen liquide Mittel, um Kredite zu tilgen", erklärte Lothar Mayer.

Top-Werte bei verschiedenen Rankings

Der Sparkassenchef freute sich nicht nur über die ordenliche Bilanz, sondern um Top-Werte bei Rankings, so als Testsieger bei Focus Money als beliebteste unter 365 Sparkassen. Das Bodensee-Giro-Konto für 5,90 Euro im Monat rangiere laut Biallo-Test der Premiumkonten unter den Top 10 der Sparkassen. Und in Sachen Digitalisierung stehe die Bodensee-Bank dank vielfältigster Online-Angebote im Sparkassen-Vergleich auf Platz 2. Trotzdem habe man mit der selbst entwickelten Live-Box einen Weg gefunden, auch im digitalen Zeitalter Beratung von Mensch zu Mensch anzubieten. An sieben Standorten können Kunden über einen Terminal mit großem Bildschirm mit einem Servicemitarbeiter Kontakt aufnehmen.