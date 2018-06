Zinnsoldat oder Jediritter, Bücher oder Tablet, Papierpüppchen oder Barbie – Kinderzimmer sind Kinder ihrer Zeit wie Mode, Popmusik oder Trendsportarten. Aber sie sind noch mehr: "Das Schicksal der Welt entscheidet sich in den Kinderzimmern. Dort wird entschieden, ob die Männer und Frauen der Zukunft Menschen mit gesunden Seelen und gutem Willen werden oder verkrüppelte Individuen, die jede Gelegenheit nutzen, ihren Mitmenschen das Dasein zu erschweren". Das Zitat der Autorin Astrid Lindgren empfängt die Besucher der neuen Sonderausstellung im Schulmuseum. "Wie kommt die Welt ins Kinderzimmer? Bücher, Baukästen und Bildschirme" heißt sie und fragt, wie Kinder was lernen.

Puppe und Kinderwagen gehören zu den Evergreens im Kinderzimmer, aber auch sie gehen mit der Mode. | Bild: Corinna Raupach

"Die Ausstellung ist wie ein Spaziergang durch die Zeit geworden mit Blick auf das Mittelalter und Ausblick auf die Moderne", sagt Kuratorin Daniela Egger aus Bregenz. Kinder spielen und lernen, seit es Kinder gibt. Aber die Kindheit als geschützter Raum, in dem Kinder "nur" spielen und lernen sollen, ist relativ neu. "Im Mittelalter gab es keine Schulpflicht, nur adelige Kinder wurden auf das Leben im Militär oder Kloster vorbereitet", sagt Museumsleiterin Friederike Lutz.

Jungen wurden auf ihre Zukunft als Soldaten vorbereitet. | Bild: Corinna Raupach

Der Nachwuchs von Handwerkern und Bauern lernte durch Anschauung den im Stand vorgebenenen Beruf der Eltern. Bilder wie Pieter Bruegels "Kinderspiele" zeigen, dass Kinder mit dem spielten, was sie vorfanden: Nüsse, Knöchelchen, Seile oder Fässer. Kreisel, Steckenpferde oder Windräder bastelten Familien selbst. Erst im 16. Jahrhundert wurde Spielzeug extra angefertigt und verkauft. Die Industrialisierung fand als Miniatur von Dampflok und Nähmaschine den Weg ins Kinderzimmer. "Um die Jahrhundertwende haben wir ganz viel belehrendes Spielzeug", sagt Bettina Kießling, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum. Chemiebaukasten und Botanisiertrommel bereiten künftige Ingenieure und Naturwissenschaftler auf ihre Berufung vor.

Im 20. Jahrhundert zog der Weltraum ins Kinderzimmer, im 21. die Digitalisierung. | Bild: Corinna Raupach

Kolumbus' Santa Maria als Pop-Up-Buch – die Erkundung der Welt ist schon lange Thema im Kinderzimmer. | Bild: Corinna Raupach

Manchen Spielsachen wie Bällen oder Murmeln bleiben Spielende über die Jahrhunderte treu. Andere wandeln ihre Gestalt: Das Buch "Das artige Kind" wird abgelöst von "Pippi Langstrumpf", der Anker-Steinbaukasten von Lego, "Dame" und "Mensch ärgere dich nicht" vom Nintendo. Das Holzpüppchen lernt schlafen, bekommt Kinderwagen und als Barbie Oberweite. Wie bei den Großen geht die Kriegsausrüstung mit der Zeit: Schwerter, Kanonen, Stahlhelme, Weltraumpistole.

"Es gibt drei Themenbereiche, die sich durchziehen: die Erkundung der Welt, die Erziehung der Mädchen zu Hausfrauen und Müttern und die der Jungen zum Kriegshandwerk", sagt Lutz. Für letztere bietet die Ausstellung zahlreiche Beispiele: "Im Schützengraben ist's gar fein, möcht lieber dort als in der Schule sein", propagiert eine Seite aus einem Bilderbuch. Spardosen in Munitionsform animieren zur Spende des Taschengelds an die Wehrmacht.

Das bildungsbeflissene 19. Jahrhundert erfand die Botanisiertrommel für kleine Forscher. | Bild: Corinna Raupach

Für die leuchtenden Farben vom Teppich bis zu den Infotafeln zeichnet Klaus Lürzer aus Götzis verantwortlich. "Mir geht es darum, die Besucher in eine andere Welt zu entführen", sagt er. Er hat die Tafeln leicht schräg gestellt. "Sie bekommen so etwas Provisorisches, denn auch die Kinderzimmer verändern sich ständig." Die Vergangenheit lehnt sich zurück, die Gegenwart steht aufrecht und die Zukunft kommt auf den Betrachter zu: Arbeit, Freizeit und Kindheit findet auf Smartphones oder Tablets statt, Roboter übernehmen menschliche Arbeit und Rechner Logistik und Recherche, neue Medien machen die Schule überflüssig. Spielen und lernen werden Kinder auch dann. Die Ausstellung im Schulmuseum stellt die Frage, wer dann bestimmt, was sie lernen.

Die Industrialisierung fand als Miniatur von Dampflok und Nähmaschine den Weg ins Kinderzimmer. | Bild: Corinna Raupach

Spendendosen für die Wehrmacht, im Hintergrund das Spiel „Marsch in den Luftschutzraum“ – auch Kinder gehören zur Heimatfront. | Bild: Corinna Raupach

Papier war teuer und wurde bis zum Jahrhundertwende vor allem zu Bildungszwecken bedruckt. | Bild: Corinna Raupach

Die Ausstellung Eröffnung: Die Eröffnung der Sonderausstellung "Wie kommt die Welt ins Kinderzimmer? Bücher, Baukästen und Bildschirme" findet am Dienstag, 26. Juni, 19 Uhr, im Garten des Schulmuseums Friedrichshafen statt.

Darum geht es: Die Ausstellung beschäftigt sich mit den Fragen "Wo haben wir wirklich gelernt? Und unsere Vorfahren?" und stellt sich aktuellen Fragen um die Digitalisierung im Kinderzimmer. Sie wird begleitet von Sonderführungen, Lesungen und Workshops. Neben den Exponaten gibt es Tische, an dem Große und Kleine selbst spielen können.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist noch bis zum 17. März 2019 zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, ab November Dienstag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr. Termine und Informationen im Internet: www.schulmuseum.friedrichshafen.de

