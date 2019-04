von SK

Insgesamt zwölf Fluggesellschaften werden den Bodensee-Airport im Sommer 2019 regelmäßig ansteuern. Eine davon ist die österreichische Airline Lauda, die ab 13. Juni vier Mal pro Woche den Flughafen von Palma de Mallorca anfliegen wird.

Darüber hinaus wird nach Angaben des Flughafens auch das Angebot an Flügen in die Türkei deutlich aufgestockt. Sowohl Corendon Airlines als auch Sun-Express und Tailwind Airlines fliegen bis zu neun Mal pro Woche an die türkische Riviera und Turkish Airlines wird täglich den neuen Flughafen in Istanbul anfliegen.

Germania-Pleite noch nicht kompensiert

Auch wenn der Flughafen die Vertragsabschlüsse mit Lauda und Sun-Express nach der Germania-Pleite im Februar als schnellen Erfolg verbuchte, kann von einer Kompensation des Angebots längst keine Rede sein. Die Insolvenz der bis dato viertgrößten Fluglinie Deutschlands war ein herber Schlag für den Bodensee-Airport, denn 32 Prozent aller Fluggäste waren im Gesamtjahr 2018 auf die Germania entfallen.

Friedrichshafen Germania-Pleite: So reagieren die wichtigsten Gesellschafter des Bodensee-Airports Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem zeigt sich der Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH, Claus-Dieter Wehr, zuversichtlich: „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, zumindest einen Teil unseres touristischen Angebotes neu anbieten zu können", teilt er mit. Mit den Flügen nach Antalya und Mallorca würden die beiden wichtigsten touristischen Ziele für die Urlaubsreisenden aus der Vierländer-Region sehr gut bedient.

Meinung Kommentar zur Germania-Insolvenz: Auch für den Bodensee-Airport könnte es eng werden von Kerstin Mommsen Das könnte Sie auch interessieren

Auch Bulgarien und Toulouse werden angeflogen

Neben diesen Zielen wird auch die bulgarische Schwarzmeerküste mit wöchentlichen Flügen durch Bulgarian Air Charter nach Varna erreichbar und die französische Regionalairline Twinjet steht mit vier wöchentlichen Verbindungen nach Toulouse im Flugplan. Innerhalb Deutschlands bietet Sun-Air täglich Flüge nach Hamburg und Düsseldorf an und Lufthansa verbindet Friedrichshafen und Frankfurt.