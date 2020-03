Montags um 9 Uhr hat die Gruppe schon die Märzenbecher im Seewald besucht. „Wir sind ein selbstorganisierter Lauftreff, vor 17 Jahren haben wir vom VfB aus angefangen“, sagt Initiatorin Erika Gessler. Mit zügigen Schritten und gekonntem Stockeinsatz wandert die Gruppe jeden Montag sieben Kilometer durch den Seewald. „Es gibt nichts Besseres, als die Woche mit einem Waldspaziergang zu beginnen“, sagt eine Läuferin. Ihre Nachbarin auf der einen Seite freut sich über die Gelegenheit, den Sonntagsbraten abzuarbeiten, der Nachbar auf der anderen genießt die gute Luft.

Positive Auswirkungen auf Körper und Seele

Die Wissenschaft gibt dem Lauftreff recht: Studien weisen nach, dass Bewegung im Wald die Stimmung hebt und Stress abbaut, Blutdruck und Herzfrequenz senkt und die Lungenkapazität erhöht. Sauerstoff, Ruhe, ätherische Duftstoffe und Vogelgezwitscher wirken wohltuend auf Körper und Seele.

Wald in Friedrichshafen Mit insgesamt 1350 Hektar sind fast 20 Prozent der Fläche Friedrichshafens mit Wald bedeckt. Die Stadt besitzt davon knapp 300 Hektar. Er ist auf viele kleinere Gebiete im Stadtgebiet verteilt. Daher dient er vor allem der Naherholung und dem Immissions- und Sichtschutz. Zwölf Hektar liegen in Landschaftsschutzgebieten. Die größten zusammenhängenden Flächen sind Riedlewald, Seewald, Dornacher Wald und der Wald am Buchschach. In den Wäldern dominieren mit fast 30 Prozent Fichten, die jedoch durch Stürme und Borkenkäferbefall abnehmen. Dazu kommen Erlen, Rotbuchen, Eichen und Eschen. Letztere sind durch den Befall mit einem Schlauchpilz bedroht. Bisher war das Forstamt des Bodenseekreises für Unterhalt und Bewirtschaftung zuständig. Vor allem aufgrund gesetzlicher Änderungen zur Holzvermarktung wird die Stadt einen eigenen Förster einstellen.

90 Prozent weniger Staubteilchen in der Luft

Weitere Forschungen zeigen, warum: Die Terpene genannten flüchtigen Substanzen, die etwa von Tannen verströmt werden, stimulieren Immunzellen, der Blick ins Grüne senkt das Risiko für Diabetes und Bluthochdruck und Waldluft enthält rund 90 Prozent weniger Staubteilchen als Stadtluft. Der gesundheitliche Effekt von Bewegung an sich ist unbestritten.

Tillmann Stottele plädiert für eine Wald, der der Naherholung und dem Artenschutz dient und der dem Klimawandel gewachsen ist. | Bild: Corinna Raupach

Wald war immer Teil der Kulturgeschichte

Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Landschaftsplanung und Umwelt sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stadt Friedrichshafen, sieht es pragmatisch: „Ein Spaziergang im Wald ist die kostengünstigste Weise, seine Freizeit zu verbringen, sich zu erholen und Sport zu treiben. Man braucht nur ein paar feste Schuhe.“ Für Mitteleuropäer sei der Wald immer Teil der Kulturgeschichte gewesen. „Wir haben einen starken Bezug zur Landschaft und zur Natur.“

Häfler Stadtwald ist kleinteilig und siedlungsnah

Seit Anfang des Jahres hat die Stadtverwaltung die Beförsterung des Stadtwalds in eigener Regie übernommen, dafür soll ein Stadtförster eingestellt werden. Damit ändert sich auch die Sicht auf den Wald. „Der Häfler Wald hat einige Besonderheiten. Er ist sehr kleinteilig und fast durchgehend siedlungsnah“, sagt Stottele.

Der Seewald ist von vielen Bächen durchzogen, die Bäume müssen mit Staunässe im Boden leben. | Bild: Corinna Raupach

Schwerpunkt soll auf Naherholung liegen

Daher soll der Schwerpunkt weiter auf der Naherholung liegen. „Wir wollen die Spazierwege so anlegen, dass sie besonders schön und abwechslungsreich sind.“ Große und eigenwillig gewachsenen Bäumen soll besondere Bedeutung zukommen.

Abschied von der Idee, mit dem Wald Geld zu verdienen

Überhaupt verabschiedet sich die Stadt von der Idee, mit dem Wald Geld zu verdienen. „Es war schon bisher nicht die Maxime, Gewinne zu machen, aber der Wald sollte die Aufwendungen für seinen Erhalt selbst einbringen“, sagt Stottele. Große Verluste erwarte die Stadt nicht – in den Häfler Bäumen stecken immer noch jede Menge Bombenspitter, was ihre Verwertung mühsamer und weniger ertragreich macht.

Stadt setzt auf Artenvielfalt zum Schutz vor Klimawandel

Die Aufwertung für die Naherholung geht einher mit dem Bestreben, den Wald auf den Klimawandel einzustellen. „Wir haben jetzt schon eine große Artenvielfalt, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren“, sagt Stottele. Dort setzt die Stadt an: Statt Fichten und Eschen werden mehr Eichen, Hainbuchen, Flatterulmen, Vogelkirschen, Walnuss- und wilde Obstbäume wachsen.

In einem gesunden Wald wachsen Bäume verschiedenen Alters nebeneinander. | Bild: Corinna Raupach

Experimentierfelder für Standorttauglichkeit neu gepflanzter Sorten

An einigen Stellen bleibt der Wald sich selbst überlassen, andere werden zu Experimentierfeldern für die Standorttauglichkeit neu gepflanzter Sorten. Zahlreiche Wasserläufe leiten im Seewald die Staufeuchte im Boden ab. „In Zukunft werden wir nicht mehr jeden Bach pflegen, sodass Sumpfwälder entstehen. Die halten das Wasser länger im Boden, sodass auch in längeren Trockenperioden noch Wasser in den See abfließt.“

Augenmerk gilt auch den Waldrändern als Lebensraum vieler Arten

Auch Waldrändern gilt sein Augenmerk: „Das ist der Lebensraum vieler Arten, Rehe setzen ihre Kitze in die Wiese, Fledermäuse jagen vom Waldrand aus.“ Die Kitzenwiese am Seewaldrand mäht die Stadt wieder im Rhythmus der früheren Landwirtschaft – und hofft auf das Erstarken von gelber und blauer Schwertlilie.

Abwechslung, etwa zwischen Laub- und Nadelbäumen, mögen Spaziergänger besonders. | Bild: Corinna Raupach

Stotteles Idee: Der Wald soll in die Stadtgebiete kommen

Auf lange Sicht hat Stottele noch mehr Ideen: Der Wald sollte auch in die Stadtgebiete kommen. Wo in der Kitzenwiese Garagen stehen, standen früher Bäume. „Wir denken daran, eine gemeinschaftliche Tiefgarage zu bauen und dafür kleine Pocketparks einzurichten. Dafür bräuchte es viel Gemeinsinn.“ Er wünscht sich eine Überwachung des Baumpflanzgebots bei Neubauten.

Zunächst wird der Wald in Zukunft lichter: Fichten und Eschen sterben großflächig, die jungen Bäume brauchen Zeit zum Wachsen. | Bild: Corinna Raupach

Klima wie in Norditalien?

Der Klimawandel werde wahrscheinlich für Friedrichshafen ein Klima wie in Norditalien bringen. „Dann werden wir unsere Tagesgeschäfte in sengender Hitze verrichten müssen – Bäume sind ideale Schattenspender“, sagt er. Nicht zuletzt dünsten sie Aerosole aus – flüchtige organische Stoffe, an denen Luftfeuchtigkeit kondensieren, Wolken bilden und abregnen kann.