von Kerstin Mommen

Wer Lust hat, einmal bei einer großen Kinoproduktion mitzumachen, hat die Gelegenheit dazu am Dienstag, 17. Juli. Die Produktionsfirma "Sommerhaus Film" sucht Komparsen für Dreharbeiten auf dem Dampfschiff Hohentwiel. Verfilmt wird der Bestseller "Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl" von Judith Kerr und spielt im Jahr 1933. Hauptfigur des Films ist die neunjährige Anna, die kurz vor dem Wahlsieg der Nationalsozialisten 1933 mit ihrer Familie aus Berlin flieht. Danach beginnt für Anna eine abenteuerliche Reise in die Schweiz und nach Paris. Regie führt Oscar-Preisträgerin Caroline Link, die für ihre Kinofilme "Nirgendwo in Afrika" und "Jenseits der Stille" bekannt ist.

Die Produktionsfirma sucht Menschen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, die einen ganzen Tag in einem historischen Kostüm eine Ausfahrt auf dem Bodensee bei Kressbronn machen wollen. Sie werden im Film Gast bei einem Vortrag sein.

Männer im Alter von 25 bis 70 Jahren: Diese sollten maximal bis 185 cm groß sein und bis zu Konfektionsgröße 54 tragen. Sie sollen eine traditionelle Frisur oder Gesichtsbehaarung tragen, aber keine Gesichtspiercings oder sichtbare Tattoos.

Frauen im Alter von 25 bis 70 Jahren: Frauen sollten maximal Konfektionsgröße 42 tragen, ungefärbte Haare und ungezupfte Augenbrauen haben. Permanent-Makeup, künstliche Fingernägel, Gesichtspiercings oder sichtbare Tattoos sind von der Produktionsfirma nicht erwünscht.

Interessierte sollten sich bis zum Drehtag am 17. Juli ihre Haare nicht schneiden und sich nicht mehr rasieren. Die Maskenabteilung passe den Haarschnitt individuell auf 1933 an, erläutert die Produktionsfirma.

Drehtag: Die Dreharbeiten finden am Dienstag, 17. Juli, statt. Maskentests und Kostümfittings werden in den Tagen davor stattfinden.

Entschädigung: Jeder Komparse erhält 85 Euro pro Drehtag sowie 15 Euro Fitting-Pauschale, weitere 15 Euro für Haare- oder Bartschneiden. Für Verpflegung am Set wird gesorgt.

Casting: Am Samstag, 23. Juni, findet von 11 bis 17 Uhr das offene Casting der Produktionsfirma statt. Interessierte kommen zur Tanzschule Nr. 10, Sportpark 5, in Friedrichshafen. Eine Bewerbung ist laut Pressemitteilung auch online möglich: www.backgroundaction.ch/eintragen

