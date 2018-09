Freunde des Zeppelin-Kalenders haben schon darauf gewartet: Laut Mitteilung der Zeppelin Luftschiffbau GmbH wird die limitierte Kalender-Auflage für das Jahr 2019 im November, also in rund sechs Wochen, verfügbar sein. Erfahrungsgemäß muss man sich sputen, weil diese Kalender schnell vergriffen sind.

In der 20. Auflage des Zeppelin-Kalenders blickt der Herausgeber genau 100 Jahre zurück: In das Jahr 1919, als die beiden Schwesternschiffe LZ 120 „Bodensee“ und LZ 121 „Nordstern“ gebaut wurden. Sie entstehen in Voraussicht auf mögliche Einschränkungen im Luftschiffbau mit einem deutlich geringeren Traggasvolumen. Zwölf historische Aufnahmen aus dem Zeppelin-Archiv zeigen verschiedene Ansichten der beiden Schwestern in Fahrt, bauliche Details zur Unterscheidung und tiefe Einblicke ins Innere der Zeppeline.

Das Motiv für den Monat Mai 2019 | Bild: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin Gmbh, Friedrichshafen

„Eine ungewisse und spannende Zeit waren die Jahre nach Kriegsende“, weiß Barbara Waibel, Leiterin des Archivs der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. „Die technischen Neuerungen bei LZ 120 und LZ 121 sind ein Beleg für die stete Zukunftsorientierung der Zeppeliner, ihre Kreativität und ihren festen Glauben an ihr Luftschiff“, so Waibel.

Das Motiv für den Monat September 2019 | Bild: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin Gmbh, Friedrichshafen

Der Zeppelin-Kalender 2019 kostet 31,50 Euro (UVP) und ist ab November im regionalen Buchhandel und bei der Agentur Lake of Consens erhältlich. Alle Informationen zur Bestellung sowie eine Motivübersicht erhalten Interessierte unter www.luftschiffbau-zeppelin.com oder telefonisch unter 0 75 41/9 71 00 12.

Verlosung Sie wollen einen Zeppelin-Kalender gewinnen? Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunktarife abweichend) und die Lösung "Zeppelin-Kalender" nennen. Bitte Namen und Telefonnummer angeben. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 25. September, 12 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

