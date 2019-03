Friedrichshafen vor 1 Stunde

So schön sieht die Region von oben aus: Der Zeppelin startet wieder in die Saison

Gestern hob der Zeppelin NT in Friedrichshafen zum ersten Passagierflug in diesem Jahr ab. Die 14 Flugrouten reichen von Dornbirn über Lindau, Meersburg und die Insel Mainau bis Schaffhausen und dauern zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Sonderflüge gibt es in diesem Jahr außerdem über München und dem Rheinland.