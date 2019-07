Am Donnerstag ist es wieder soweit, dann startet am Tettnanger Schloss die Open-Air Saison wieder. Der SÜDKURIER verlost für alle drei Konzerte je zwei Mal zwei Karten. Und so geht‘s:

Pur am Donnerstag, 25. Juli

Den Auftakt macht Pur am Donnerstag, 25. Juli. Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört die Band mit mehr als zwölf Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten in Deutschland. Im Sommer steht ihre „Zwischen den Welten Open Air Tour“ an. Um zu gewinnen, einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen und das Stichwort „Pur“ und Ihre Telefonnummer nennen.

Die Band Pur kommt nach Tettnang. | Bild: Carsten Klick

Dieter Thomas Kuhn am Freitag, 26. Juli

Dieter Thomas Kuhn und seine Band folgen am Freitag, 26. Juli. Kuhn ist bereits zum wiederholten Mal in Tettnang und seine Fans werden sich freuen, wenn sie wieder ihre Schlaghosen und bunten Blumenketten ausführen können. Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten. Um zu gewinnen, wählen Sie die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 17 und geben das Stichwort „Dieter Thomas Kuhn“ und Ihre Telefonnummer an.

Dieter Thomas Kuhn rockt die Bühne. | Bild: Veranstalter

Zaz am Sonntag, 28. Juli

Zaz mit ihrer unverkennbaren Stimme wird immer wieder mit Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen. Auf ihrem neuen Album „Effet Miroir“ kombiniert sie Elemente von Chanson, südamerikanische Gitarren, Pop, Salsa und Rock. Am Sonntag, 28. Juli spielt sie beim Tettnanger Open Air das Abschlusskonzert. Auch hier gibt es zwei Mal zwei Karten zu gewinnen. Die Glücksnummer lautet: 0 13 79/37 05 00 18, geben Sie das Stichwort „Zaz“ und Ihre Telefonnummer an.

Alle Verlosungen laufen bis Dienstag, 24. Juli, 22 Uhr. Ein Anruf aus dem Festnetz der DTAG kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise abweichend). Die Gewinner werden telefonisch informiert.